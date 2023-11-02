Сільрада програла суд волинянці, в якої відібрала землю





Про це пише



У вчительки Галини Лук’янчук відібрали пай, який вона успадкувала від батьків-колгоспників. Допоки жінка готувала технічну документацію, аби оформити усе належним чином – Вишнівська сільська рада поспіхом видала на її земельну ділянку документи іншій особі. Нині ж земля вже належить дружині чинного депутата Вишнівської громади Івана Трохимука.



Представник спадкоємиці у суді Василь Зуб такого ще не зустрічав у своїй практиці. Адвокат каже - дуже дивно те, що фактично в один день приймаються рішення по цій земельній ділянці і вже за декілька днів новий власник реєструє і продає землю іншій особі, тоді, як у пересічних селян на це йдуть місяці.



Тож Галина Лук’янчук подала до суду позов з проханням визнати рішення сільської ради незаконним і скасувати державну реєстрацію права власності на пай іншій особі.



Покійна матір Галини Лук’янчук під час розпаювання колгоспу отримала ці землі і користувалась ними. Згодом їх успадкувала донька, яка взялась завершити справу з паперами, аби отримати державний акт права власності. А тому жінка була вкрай обурена, коли дізналась від землевпорядника, що ці землі вже належать іншим особам.



У суді представники сільської ради начебто і визнали, що допустили помилку і на свій захист навели той факт, що пропонували взамін земельну ділянку в іншому місці. Однак Галина Лук’янчук відмовилась підписувати протокол повторного розподілу, оскільки навіть не була присутня під час жеребкування.



У суді відповідачі спирались на те, що це технічна помилка, яку допустив землевпорядник того старостинського округу, однак він вже звільнився з цієї посади.



Майже пів року справа перебувала на розгляді у Любомльському районний суді. І зрештою – представники Феміди захистили права жінки.



Журналісти також звернулися у Вишнівську сільську раду, однак їм там були не раді. Голова, начальниця юридичного відділу, яка представляла інтереси громади в суді та юристи - відмовились коментувати рішення суду першої інстанції. І це при тому, що торік Віктор Сущик запевняв, що в процедурі оформлення землі – не було порушень. Та нині він – вже не такий багатослівний.



Щоправда, від Віктора Сущика чекають пояснення не лише представники громади, а й депутатський корпус. Окремі депутати вже висловили свої сумніви з приводу законності дій керівництва.



Галина Лук’янчук каже, що за такі справи має відповідати начальник земельного відділу Анатолій Дитина, та очільник громади Віктор Сущик які відповідали за підготовку, винесення на розгляд сесії та прийняття цих рішень.



Попри усе – рішення Любомльського міськрайонного суду – не остаточне і воно ще не вступило у силу, адже згідно закону учасники процесу ще протягом 30 днів можуть подати апеляцію.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вишнівська сільська рада програла суд у першій інстанції у скандальній справі з перерозподілом та продажем паїв.Про це пише Інсайдер медіа У вчительки, який вона успадкувала від батьків-колгоспників. Допоки жінка готувала технічну документацію, аби оформити усе належним чином – Вишнівська сільська рада поспіхом видала на її земельну ділянку документи іншій особі. Нині ж земля вже належить дружині чинного депутата Вишнівської громадиПредставник спадкоємиці у судітакого ще не зустрічав у своїй практиці. Адвокат каже - дуже дивно те, що фактично в один день приймаються рішення по цій земельній ділянці і вже за декілька днів новий власник реєструє і продає землю іншій особі, тоді, як у пересічних селян на це йдуть місяці.Тож Галина Лук’янчук подала до суду позов з проханням визнати рішення сільської ради незаконним і скасувати державну реєстрацію права власності на пай іншій особі.Покійна матір Галини Лук’янчук під час розпаювання колгоспу отримала ці землі і користувалась ними. Згодом їх успадкувала донька, яка взялась завершити справу з паперами, аби отримати державний акт права власності. А тому жінка була вкрай обурена, коли дізналась від землевпорядника, що ці землі вже належать іншим особам.У суді представники сільської ради начебто і визнали, що допустили помилку і на свій захист навели той факт, що пропонували взамін земельну ділянку в іншому місці. Однак Галина Лук’янчук відмовилась підписувати протокол повторного розподілу, оскільки навіть не була присутня під час жеребкування.У суді відповідачі спирались на те, що це технічна помилка, яку допустив землевпорядник того старостинського округу, однак він вже звільнився з цієї посади.Майже пів року справа перебувала на розгляді у Любомльському районний суді. І зрештою – представники Феміди захистили права жінки.Журналісти також звернулися у Вишнівську сільську раду, однак їм там були не раді. Голова, начальниця юридичного відділу, яка представляла інтереси громади в суді та юристи - відмовились коментувати рішення суду першої інстанції. І це при тому, що торікзапевняв, що в процедурі оформлення землі – не було порушень. Та нині він – вже не такий багатослівний.Щоправда, від Віктора Сущика чекають пояснення не лише представники громади, а й депутатський корпус. Окремі депутати вже висловили свої сумніви з приводу законності дій керівництва.Галина Лук’янчук каже, що за такі справи має відповідати начальник земельного відділу, та очільник громади Віктор Сущик які відповідали за підготовку, винесення на розгляд сесії та прийняття цих рішень.Попри усе – рішення Любомльського міськрайонного суду – не остаточне і воно ще не вступило у силу, адже згідно закону учасники процесу ще протягом 30 днів можуть подати апеляцію.

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