На Волині в аварію потрапив мотоцикліст
Сьогодні, 14:19
У Ковелі сьогодні, 9 квітня, зранку сталася дорожньо-транспортна пригода за участі мотоцикліста.
Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волинської області.
Близько 10:00 ковельським патрульним надійшов виклик про те, що на вулиці Ярослава Мудрого сталася дорожня-транспортна пригода.
Прибувши на місце події, встановили, що водій автомобіля FIAT DUCATO здійснюючи поворот ліворуч не надав переваги в русі мотоциклу LIFAN SR200.
На щастя, в результаті цієї ДТП ніхто не постраждав. На винуватця інспектори склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.
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Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волинської області.
Близько 10:00 ковельським патрульним надійшов виклик про те, що на вулиці Ярослава Мудрого сталася дорожня-транспортна пригода.
Прибувши на місце події, встановили, що водій автомобіля FIAT DUCATO здійснюючи поворот ліворуч не надав переваги в русі мотоциклу LIFAN SR200.
На щастя, в результаті цієї ДТП ніхто не постраждав. На винуватця інспектори склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.
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