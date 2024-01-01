На Волині в аварію потрапив мотоцикліст

У Ковелі сьогодні, 9 квітня, зранкуПро це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волинської області.Близько 10:00 ковельським патрульним надійшов виклик про те, що на вулиці Ярослава Мудрого сталася дорожня-транспортна пригода.Прибувши на місце події, встановили, що водій автомобіля FIAT DUCATO здійснюючи поворот ліворуч не надав переваги в русі мотоциклу LIFAN SR200.На щастя, в результаті цієї ДТП ніхто не постраждав. На винуватця інспектори склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.