Звільнили командувачів ОК «Південь» та «Захід»: серед них – волинянин, Герой України Андрій Ковальчук, – ЗМІ

Андрія Ковальчука та командувача оперативного командування "Захід" Сергія Літвінова звільнили з посад.



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Джерела РБК-Україна у ЗСУ підтверджують, що з посад звільнили відразу двох командувачів. Йдеться про генерал-майора Андрія Ковальчука, який був командувачем ОК "Південь", та генерал-майора Сергія Літвінова, який був командувачем ОК "Захід".



Андрій Ковальчук



Народився у с. Щитинь Любешівського району Волинської області (нині Камінь-Каширського).



Генерал-майор Андрій Ковальчук очолив оперативне командування "Південь" у 2021 році. До цього він був перший заступник командувача Десантно-штурмових військами ЗСУ (2016-2021 рр.), а на момент початку війни у 2014 році Ковальчук перебував на посаді начальника штабу 80-ї окремої аеромобільної бригади.



Андрій Ковальчук має статус Героя України, він також брав участь у миротворчих місіях у Косово та Ліберії. Брав участь у боях за Слов'янськ та Луганський аеропорт.



Із початком повномасштабного російського вторгнення Ковальчук став один із керівників оборони півдня України. Командувач також відомий за успішною операцією ЗСУ зі звільнення правобережної частини Херсонської області та самого Херсона.



Сергій Літвінов



Літвінов став командувач оперативного командування "Захід" у серпні 2021 року. До цього він займав посаду заступника командувача ОК "Північ" з бойової підготовки (2017 рік) та командира 17-ї окремої танкової бригади (2015-2017 рр.).



Як відомо з відкритих джерел, 28 лютого 2022 року Сергій Літвінов отримав звання генерал-майора.



Літвінов нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів, а також орденом "За мужність".



Кадрові перестановки у ЗСУ



Нагадаємо, 8 лютого головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, який керував армією з початку російського вторгнення в Україну, пішов у відставку. На його місце було призначено командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського.



Наступного дня президент України Володимир Зеленський надав колишньому головнокомандувачу ЗСУ Залужному та голові ГУР Кирилу Буданову звання Героя України.



Пізніше стало відомо, що президент Володимир Зеленський погодив кандидатуру Залужного на посаду посла в Британії.

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