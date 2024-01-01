Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 9 – 14 квітня





Цього тижня на сцені театру глядачі спостерігатимуть за грою сильних характерів, співпереживатимуть історію однієї пристрасті, де в основі взаємовідносин між чоловіком і жінкою лежить війна за владу. Проживатимуть доволі складне та насичене буття чоловіка, важливу роль у якому посіло перше кохання. Захоплюватимуться сценічною мовою акторів та їхньою майстерністю.



Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 9 до 14 квітня.



У вівторок, 9 квітня, о 18:00 на камерній сцені – драма інакшості «Фрекен Жюлі» Августа Юхана Стріндберга. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість – 1 година 45 хвилин (без антракту).



Постановка закрутить вас у вирі людських пристрастей, що стирають кордони між добром і злом, правильним і неправильним... Приходьте, аби дізнатись, хто із любовного трикутника «графиня-лакей-кухарка» вийде переможцем, а хто втратить все.



Поціновувачі театрального мистецтва розкупили усі квитки на прем'єру, тому вільних місць на квітень вже немає. Однак придбати їх на інші вистави можна у касі та адміністраторів, а також



У п’ятницю, 12 квітня, о 18:00 на камерній сцені – чорна комедія «Той, що відчиняє двері» Неди Нежданої. Режисер-постановник – Владислав Маціюк. Тривалість – 1 година 10 хвилин (без антракту).



У суботу, 13 квітня, о 17:00, на основній сцені – поліська рапсодія «Століття Якова: Перше кохання» Володимира Лиса. Режисер-постановник – Микола Яремків. Тривалість вистави – 2 години (антракт – 15-20 хвилин).



Їх знайомство відбулось дещо незвично – під прицілом револьвера. Так, наркозалежна молода дівчина, не витримуючи мук страшної ломки, вдалась до крайнього кроку. Націливши зброю на дідуся, вона вигукувала: «Дєд, отдай свій мак». Їй усюди ввижалися чорти, а тіло вигиналось від нестерпного болю. Саме таку, нещасну і морально знищену, й прихистив старий Яків. «А баба у тебя была?», – саме з цього запитання й розпочалась щира сповідь столітнього Якова про його життя й нещасливе кохання.



У неділю, 14 квітня, о 12:00, казка «Лис Микита» за Іваном Франком. Режисер-постановник – Ярослав Ілляшенко. Тривалість – 1 година 40 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).



Постановка для сімейного перегляду. Яскрава та насичена подія із гумором, цікавим підтекстом та видовищними танцями. Головні герої – звірі, які борються за виживання, їхня поведінка дуже нагадує людське суспільство. Вони живуть, працюють, мають родичів, ходять у гості, судяться, сваряться і миряться, плачуть і сміються, люблять і ненавидять…



У театрі нагадують: щонеділі після казки відбувається



У неділю, 14 квітня, о 17:00 на основній сцені – мюзикл «Життя в кредит (Едіт Піаф)» Юрія Рибчинського, музика Вікторії Васалатій. Режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України Михайло Ілляшенко. Тривалість – 2 години 40 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).



Постановка, що перенесе глядачів у Париж, і вони зможуть побачити життя зірок та злидарів, романтику вулиць, злети і падіння... І все це обертається навколо неї – головної героїні – маленького, але голосистого горобчика – Едіт Піаф! В основі музичного оформлення – творчість саме цієї видатної співачки. Оригінальна музика та пісні допоможуть кожному відчути світ французького шансону, танців та пластики.



Стежити за репертуаром Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театр імені Тараса Шевченка можна також у соцмережах:

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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка запрошує лучан та гостей міста на перегляд вистав.Цього тижня на сцені театру глядачі спостерігатимуть за грою сильних характерів, співпереживатимуть історію однієї пристрасті, де в основі взаємовідносин між чоловіком і жінкою лежить війна за владу. Проживатимуть доволі складне та насичене буття чоловіка, важливу роль у якому посіло перше кохання. Захоплюватимуться сценічною мовою акторів та їхньою майстерністю.У вівторок,на камерній сцені – драма інакшості. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України. Тривалість – 1 година 45 хвилин (без антракту).Постановка закрутить вас у вирі людських пристрастей, що стирають кордони між добром і злом, правильним і неправильним... Приходьте, аби дізнатись, хто із любовного трикутника «графиня-лакей-кухарка» вийде переможцем, а хто втратить все.Поціновувачі театрального мистецтва розкупили усі квитки на прем'єру, тому вільних місць на квітень вже немає. Однак придбати їх на інші вистави можна у касі та адміністраторів, а також на сайті театру У п’ятницю,на камерній сцені –. Режисер-постановник –. Тривалість – 1 година 10 хвилин (без антракту).У суботу,, на основній сцені –. Режисер-постановник –. Тривалість вистави – 2 години (антракт – 15-20 хвилин).Їх знайомство відбулось дещо незвично – під прицілом револьвера. Так, наркозалежна молода дівчина, не витримуючи мук страшної ломки, вдалась до крайнього кроку. Націливши зброю на дідуся, вона вигукувала: «Дєд, отдай свій мак». Їй усюди ввижалися чорти, а тіло вигиналось від нестерпного болю. Саме таку, нещасну і морально знищену, й прихистив старий Яків. «А баба у тебя была?», – саме з цього запитання й розпочалась щира сповідь столітнього Якова про його життя й нещасливе кохання.У неділю,за. Режисер-постановник –. Тривалість – 1 година 40 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).Постановка для сімейного перегляду. Яскрава та насичена подія із гумором, цікавим підтекстом та видовищними танцями. Головні герої – звірі, які борються за виживання, їхня поведінка дуже нагадує людське суспільство. Вони живуть, працюють, мають родичів, ходять у гості, судяться, сваряться і миряться, плачуть і сміються, люблять і ненавидять…У театрі нагадують: щонеділі після казки відбувається розіграш 4 сертифікатів для двох глядачів на перегляд вистав, а також суперприз від постійного партнера театру – українського виробника іграшок, компанії «Тигрес».У неділю,на основній сцені –)», музика. Режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України. Тривалість – 2 години 40 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).Постановка, що перенесе глядачів у Париж, і вони зможуть побачити життя зірок та злидарів, романтику вулиць, злети і падіння... І все це обертається навколо неї – головної героїні – маленького, але голосистого горобчика – Едіт Піаф! В основі музичного оформлення – творчість саме цієї видатної співачки. Оригінальна музика та пісні допоможуть кожному відчути світ французького шансону, танців та пластики.Стежити за репертуаром Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театр імені Тараса Шевченка можна також у соцмережах:☑️ YouTube ☑️ Facebook ☑️ Іnstagram ☑️ Viber ☑️ Telegram ☑️ SoundCloud

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