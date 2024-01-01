Культурне Укриття обладнали оснащенням від House of Europe

До цього моменту з технічним оснащенням в цій локації виникали труднощі, адже все необхідне доводилося раз-по-раз перевозити сюди з основного простору театру — «Ангару» — або брати в оренду.З початком повномасштабного вторгнення 2022 року луцькі театрали організували в «Ангарі» один із найпотужніших волонтерських штабів країни. Але, щоб не ставити при цьому на паузу життя театру, у новобудові поряд орендували ще одне приміщення, де можна було б проводити заходити та грати вистави навіть під час повітряних тривог. Так з’явилося Культурне Укриття, яке, втім, не мало свого оснащення. Тож його доводилося сюди перевозити з «Ангару», потім повертати назад — театрали втрачали час і ресурси.Саме тоді виникла ідея про співпрацю з програмою ЄС «Дім Європи» - House of Europe - щоб змінити цю ситуацію і перетворити Культурне Укриття, де, зокрема, навчаються театрального мистецтва в безпечних умовах діти, на повноцінний мистецький простір.House of Europe — це програма ЄС, що вже пʼять років допомагає тим, хто продовжує творити неможливе навіть в умовах війни.У результаті цієї успішної співпраці для Культурного Укриття придбали необхідне обладнання та меблі. Зокрема: звукове обладнання (мікшерний пульт Tascam, радіосистему Sennheiser мікрофонні стійки та комплектуючі, акустичну систему, стійки та світлове обладнання (світловий пульт DMX пульт STLS Pilot 2000, профільні прожектори LED прожектор STLS ST Led Par-100w ZOOM, LED прожектори STLS Par S-1818 SLIM RGBWA+UV) та меблі ( 80 стільців, 2 комп’ютерні столи). А також кулер для води.Величезна перевага нового обладнання у тому, що після монтажу його можна використовувати стаціонарно. Труднощі, які заважали значно ефективніше працювати незалежному театру «Гармидер» в умовах війни – тепер позаду.Уся команда театру висловлює щиру вдячність за співпрацю та розуміння, що підтримка культури у воюючій країні – це також внесок у її перемогу.