Луцька поліція оголосила в розшук гастролера з Житомирщини

Луцька поліція оголосила в розшук гастролера з Житомирщини
Правоохоронці Луцького районного управління поліції оголосили в розшук 54-річного Ігоря Антонюка.

Про це повідомляє сектор комунікації ГУНП Волині.

Оперативники Луцького РУП ГУНП у Волинській області розшукують Антонюка Ігоря Олександровича (3 квітня 1970 року народження), уродженця Житомирської області, Коростенського району.
Луцька поліція оголосила в розшук гастролера з Житомирщини

Чоловік підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України та переховується від органів досудового розслідування.

За інформацією підозрюваний може проживати на території Волинської, Рівненської, Житомирської областей.

«Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформація про розшукуваного, повідомити поліцію за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0665403692, 0664194912 або 102. Конфіденційність гарантуємо», - йдеться у повідомленні.


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Теги: розшук, Волинь
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