Луцька поліція оголосила в розшук гастролера з Житомирщини
Сьогодні, 12:51
Правоохоронці Луцького районного управління поліції оголосили в розшук 54-річного Ігоря Антонюка.
Про це повідомляє сектор комунікації ГУНП Волині.
Оперативники Луцького РУП ГУНП у Волинській області розшукують Антонюка Ігоря Олександровича (3 квітня 1970 року народження), уродженця Житомирської області, Коростенського району.
Чоловік підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України та переховується від органів досудового розслідування.
За інформацією підозрюваний може проживати на території Волинської, Рівненської, Житомирської областей.
«Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформація про розшукуваного, повідомити поліцію за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0665403692, 0664194912 або 102. Конфіденційність гарантуємо», - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє сектор комунікації ГУНП Волині.
Оперативники Луцького РУП ГУНП у Волинській області розшукують Антонюка Ігоря Олександровича (3 квітня 1970 року народження), уродженця Житомирської області, Коростенського району.
Чоловік підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України та переховується від органів досудового розслідування.
За інформацією підозрюваний може проживати на території Волинської, Рівненської, Житомирської областей.
«Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформація про розшукуваного, повідомити поліцію за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0665403692, 0664194912 або 102. Конфіденційність гарантуємо», - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 9 – 14 квітня
Сьогодні, 13:00
Культурне Укриття обладнали оснащенням від House of Europe
Сьогодні, 12:59
Луцька поліція оголосила в розшук гастролера з Житомирщини
Сьогодні, 12:51
Росіяни стратили мінімум 54 українських військовополонених
Сьогодні, 12:33
Без убивць і ґвалтівників: комітет рекомендував Раді законопроєкт про звільнення засуджених для військової служби
Сьогодні, 12:17