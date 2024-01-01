Росіяни стратили мінімум 54 українських військовополонених

Офіс Генерального прокурора має 27 кримінальних проваджень за фактами страти українських військовополонених. Йдеться про вбивство щонайменше 54 захисників.Про це в ефірі «Суспільного» заявив керівник департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, повідомляє в телеграмі Офіс генпрокурора.Коментуючи відео,, керівник Департаменту зазначив, що попередньо підтверджено: злочин відбувся біля Кринок на Херсонщині, але деталі ще перевіряються. Юрій Бєлоусов закликав пам’ятати про близьких і не озвучувати передчасно імена загиблих.«По цьому факту і попередніх ми відпрацьовуємо також командування, яке несе відповідальність за такі дії. Йдеться не лише про командирів підрозділів, а й про найвище військово-політичне керівництво. Тому що це – не поодинокий випадок, а свідчення політики рф», - зазначив прокурор.Випадки страт українських військовополонених фіксуються з березня 2022 року. Суд вже виніс вирок першому російському військовому за страту захисника на Чернігівщині. Розслідування ускладнює той факт, що у прокурорів та слідчих зазвичай немає доступу до місця злочину або можливості оглянути тіло.«Але ця робота ведеться. Україна має унікальний досвід документування злочинів, навіть не маючи доступу до території… Ми працюємо з Міжнародним кримінальним судом, Моніторинговою місією ООН, розвідувальними органами і неурядовими організаціями, які також збирають інформацію. Наше завдання зараз – документувати, фіксувати, розповідати світу правду. Злочинці опиняться на лаві підсудних, це лише питання часу», - додав правоохоронець.