Поліція знайшла зниклого на Волині підлітка

зниклого 16-річного ліцеїста Максима Сахарчука.



Про це пише «



«Розшукали сьогодні вранці. Станом на зараз його життю та здоров'ю нічого не загрожує», – кажуть у поліції.



Як додали у поліції, Максим гуляв, але зараз він перебуває вдома.



Нагадаємо, що 16-річний хлопець з 8 квітня перестав виходити на звʼязок й ніхто не міг встановити його місцеперебування.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині правоохоронці розшукалиПро це пише « Конкурент » з посиланням на секторі комунікації поліції Волині.«Розшукали сьогодні вранці. Станом на зараз його життю та здоров'ю нічого не загрожує», – кажуть у поліції.Як додали у поліції, Максим гуляв, але зараз він перебуває вдома.Нагадаємо, що 16-річний хлопець з 8 квітня перестав виходити на звʼязок й ніхто не міг встановити його місцеперебування.

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