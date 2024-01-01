Поліція знайшла зниклого на Волині підлітка
Сьогодні, 12:00
На Волині правоохоронці розшукали зниклого 16-річного ліцеїста Максима Сахарчука.
Про це пише «Конкурент» з посиланням на секторі комунікації поліції Волині.
«Розшукали сьогодні вранці. Станом на зараз його життю та здоров'ю нічого не загрожує», – кажуть у поліції.
Як додали у поліції, Максим гуляв, але зараз він перебуває вдома.
Нагадаємо, що 16-річний хлопець з 8 квітня перестав виходити на звʼязок й ніхто не міг встановити його місцеперебування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це пише «Конкурент» з посиланням на секторі комунікації поліції Волині.
«Розшукали сьогодні вранці. Станом на зараз його життю та здоров'ю нічого не загрожує», – кажуть у поліції.
Як додали у поліції, Максим гуляв, але зараз він перебуває вдома.
Нагадаємо, що 16-річний хлопець з 8 квітня перестав виходити на звʼязок й ніхто не міг встановити його місцеперебування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Без убивць і ґвалтівників: комітет рекомендував Раді законопроєкт про звільнення засуджених для військової служби
Сьогодні, 12:17
Поліція знайшла зниклого на Волині підлітка
Сьогодні, 12:00
Оборудки із закупівлею зброї: НАБУ і поляки проводять обшуки
Сьогодні, 11:40
Померла 13-річна волинянка, яка боролась з важкою хворобою
Сьогодні, 11:10