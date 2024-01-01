Поліція знайшла зниклого на Волині підлітка

Поліція знайшла зниклого на Волині підлітка
На Волині правоохоронці розшукали зниклого 16-річного ліцеїста Максима Сахарчука.

Про це пише «Конкурент» з посиланням на секторі комунікації поліції Волині.

«Розшукали сьогодні вранці. Станом на зараз його життю та здоров'ю нічого не загрожує», – кажуть у поліції.

Як додали у поліції, Максим гуляв, але зараз він перебуває вдома.

Нагадаємо, що 16-річний хлопець з 8 квітня перестав виходити на звʼязок й ніхто не міг встановити його місцеперебування.


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Теги: поліція, Волинь
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