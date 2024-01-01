Оборудки із закупівлею зброї: НАБУ і поляки проводять обшуки

Оборудки із закупівлею зброї: НАБУ і поляки проводять обшуки
НАБУ і польські правоохоронці сьогодні, 9 квітня, провели обшуки на території України та Польщі.

Про це у телеграмі повідомляє НАБУ.

На території України та Республіки Польща проведено обшуки у межах справи щодо можливої закупівлі озброєння за завищеними цінами у квітні 2022 - лютому 2023 рр.
Оборудки із закупівлею зброї: НАБУ і поляки проводять обшуки

Це стало можливим завдяки співпраці НАБУ і САП з Міністерством оборони України та Відділом по боротьбі з кримінальним терором і вбивствами Столичного управління поліції Республіки Польща в межах механізму міжнародної правової допомоги.
Оборудки із закупівлею зброї: НАБУ і поляки проводять обшуки

Слідчі дії спрямовані на дослідження ланцюга постачання іноземного озброєння та перевірки інформації про можливе штучне завищення його вартості через участь компаній-посередників, зареєстрованих за межами України.

Зібрані докази будуть використані детективами НАБУ для надання правової оцінки діям посадовців. Наразі розслідування триває.
Оборудки із закупівлею зброї: НАБУ і поляки проводять обшуки

Чинне керівництво Міністерства оборони активно сприяє Національному бюро у розслідуванні кримінального провадження.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: НАБУ, корупція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Без убивць і ґвалтівників: комітет рекомендував Раді законопроєкт про звільнення засуджених для військової служби
Сьогодні, 12:17
Поліція знайшла зниклого на Волині підлітка
Сьогодні, 12:00
Оборудки із закупівлею зброї: НАБУ і поляки проводять обшуки
Сьогодні, 11:40
Медики розповіли про стан постраждалих в аварії на блокпосту біля Луцька
Сьогодні, 11:17
Померла 13-річна волинянка, яка боролась з важкою хворобою
Сьогодні, 11:10
Схожі новини
Екснардеп отримав 15 років тюрми за схему на 3 мільярди Екснардеп отримав 15 років тюрми за схему на 3 мільярди
05 квітень, 13:33
Схема на пів мільярда на Волині: НАБУ оголосило нові підозри Схема на пів мільярда на Волині: НАБУ оголосило нові підозри
04 квітень, 17:24
Оборудки на «Волиньторфі» НАБУ оцінило у 5,6 мільйона Оборудки на «Волиньторфі» НАБУ оцінило у 5,6 мільйона
04 квітень, 14:51
НАБУ викрило багатомільйонну схему розкрадання на «Укрзалізниці» НАБУ викрило багатомільйонну схему розкрадання на «Укрзалізниці»
02 квітень, 13:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Без убивць і ґвалтівників: комітет рекомендував Раді законопроєкт про звільнення засуджених для військової служби
Сьогодні, 12:17
 0
Поліція знайшла зниклого на Волині підлітка
Сьогодні, 12:00
 0
Оборудки із закупівлею зброї: НАБУ і поляки проводять обшуки
Сьогодні, 11:40
 0
Медики розповіли про стан постраждалих в аварії на блокпосту біля Луцька
Сьогодні, 11:17
 0
Померла 13-річна волинянка, яка боролась з важкою хворобою
Сьогодні, 11:10
 0
Медіа
відео
1/8