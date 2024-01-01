Оборудки із закупівлею зброї: НАБУ і поляки проводять обшуки
Сьогодні, 11:40
НАБУ і польські правоохоронці сьогодні, 9 квітня, провели обшуки на території України та Польщі.
Про це у телеграмі повідомляє НАБУ.
На території України та Республіки Польща проведено обшуки у межах справи щодо можливої закупівлі озброєння за завищеними цінами у квітні 2022 - лютому 2023 рр.
Це стало можливим завдяки співпраці НАБУ і САП з Міністерством оборони України та Відділом по боротьбі з кримінальним терором і вбивствами Столичного управління поліції Республіки Польща в межах механізму міжнародної правової допомоги.
Слідчі дії спрямовані на дослідження ланцюга постачання іноземного озброєння та перевірки інформації про можливе штучне завищення його вартості через участь компаній-посередників, зареєстрованих за межами України.
Зібрані докази будуть використані детективами НАБУ для надання правової оцінки діям посадовців. Наразі розслідування триває.
Чинне керівництво Міністерства оборони активно сприяє Національному бюро у розслідуванні кримінального провадження.
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Про це у телеграмі повідомляє НАБУ.
На території України та Республіки Польща проведено обшуки у межах справи щодо можливої закупівлі озброєння за завищеними цінами у квітні 2022 - лютому 2023 рр.
Це стало можливим завдяки співпраці НАБУ і САП з Міністерством оборони України та Відділом по боротьбі з кримінальним терором і вбивствами Столичного управління поліції Республіки Польща в межах механізму міжнародної правової допомоги.
Слідчі дії спрямовані на дослідження ланцюга постачання іноземного озброєння та перевірки інформації про можливе штучне завищення його вартості через участь компаній-посередників, зареєстрованих за межами України.
Зібрані докази будуть використані детективами НАБУ для надання правової оцінки діям посадовців. Наразі розслідування триває.
Чинне керівництво Міністерства оборони активно сприяє Національному бюро у розслідуванні кримінального провадження.
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