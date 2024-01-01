Медики розповіли про стан постраждалих в аварії на блокпосту біля Луцька

Медики розповіли про стан постраждалих в аварії на блокпосту біля Луцька
У дорожньо-транспортній пригоді, що сталася вранці 9 квітня на блокпосту біля села Гірка Полонка, травмувались три людини.

Про це повідомляє Суспільне.

На автодорозі біля села Гірка Полонка Луцького району бус марки Mercedes Sprinter врізався у блокпост. Кермував бусом житель Рівненщини. Попередньо, він заснув за кермом.

Внаслідок аварії травмувались дільничний офіцер поліції та доброволець громади. Також травмувалась пасажирка автомобіля.

Правоохоронця та члена добровольчого формування швидка доправила до Луцької міської лікарні. У одного із них, попередньо, діагностували струс і множинні різані рани тіла, у іншого — різані рани тіла, розповів медичний директор обласного центру екстреної медичної допомоги Андрій Абрамов.

Травмовану пасажирку буса медики швидкої доставили до обласної клінічної лікарні. Попередньо у неї діагностували струс мозку.

За даними Нацполіції області, наразі вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 Кримінального кодексу України.


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Теги: ДТП, Волинь
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