Померла 13-річна волинянка, яка боролась з важкою хворобою





Про це



"Який це біль - прийти у відділення, принести тобі твої малюнки з арттерапії, які ми малювали разом. Прийти з гостинцями та подаруночками, щоб трішки тебе потішити. Прийти, запитати в медсестер, в якій ти палаті. І ось так дізнатись, що дорога серцю дитина померла.



Наша дівчинко, ти пройшла довгий і тяжкий шлях лікування. Молимось за Настуню, просимо милосердного Бога огорнути її душу Його любовʼю, вищою за всяке розуміння, просимо у Бога сил та терпіння для рідних дівчинки — для її мами й тата, для бабусі та дідуся, які її дуже люблять.



Бабуся не переставала плакати ні на мить. Просила передати поштою малюнки її любої Насті. «Яка це терпляча дитина! Я її питаю: "Настуня, як ти?" А вона каже, що все добре. Не зізнавалась, як їй болить, не шкодувалась, завжди нас оберігала! А як вона любила малювати! Дуже любила»", - йдеться в повідомленні.



Навчалась дівчинка у Заболоттівській спецшколі. Своє лікування Настуня проходила в Австрії, де була прооперована і увійшла в ремісію. Дівчинка повернулась в Україну, проте контрольне МРТ виявило рецидив.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Анастасії. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Померла 13-річна Анастасія з Волині, яка боролась з важкою хворобою.Про це повідомили на сторінці Благодійного Фонду «З Богом у серці»."Який це біль - прийти у відділення, принести тобі твої малюнки з арттерапії, які ми малювали разом. Прийти з гостинцями та подаруночками, щоб трішки тебе потішити. Прийти, запитати в медсестер, в якій ти палаті. І ось так дізнатись, що дорога серцю дитина померла.Наша дівчинко, ти пройшла довгий і тяжкий шлях лікування. Молимось за Настуню, просимо милосердного Бога огорнути її душу Його любовʼю, вищою за всяке розуміння, просимо у Бога сил та терпіння для рідних дівчинки — для її мами й тата, для бабусі та дідуся, які її дуже люблять.Бабуся не переставала плакати ні на мить. Просила передати поштою малюнки її любої Насті. «Яка це терпляча дитина! Я її питаю: "Настуня, як ти?" А вона каже, що все добре. Не зізнавалась, як їй болить, не шкодувалась, завжди нас оберігала! А як вона любила малювати! Дуже любила»", - йдеться в повідомленні.Навчалась дівчинка у Заболоттівській спецшколі. Своє лікування Настуня проходила в Австрії, де була прооперована і увійшла в ремісію. Дівчинка повернулась в Україну, проте контрольне МРТ виявило рецидив.

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