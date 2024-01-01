Українські безпілотники атакували авіаційний центр у Воронезькій області
Сьогодні, 10:47
Атаку дронів на Борисоглібський навчальний авіаційний центр у Воронезькій області росії організувало Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Про це hromadske розповіло джерело в спецслужбах.
За словами нашого співрозмовника, уражень зазнав авіаремонтний завод 711.
Представник ГУР Андрій Юсов в етері «Радіо Свобода» також підтвердив «гуркіт» на території авіазаводу.
«Деталей розкривати не будемо, але за попередньою інформацією уражені основні виробничі потужності підприємства», — сказав він.
Нагадаємо, російські Telegram-канали писали, що під час атаки безпілотників на Воронезьку область росії в ніч проти 9 квітня пошкоджень зазнав Борисоглібський навчальний авіаційний центр, у якому готують льотний склад для російських повітряних сил.
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Про це hromadske розповіло джерело в спецслужбах.
За словами нашого співрозмовника, уражень зазнав авіаремонтний завод 711.
Представник ГУР Андрій Юсов в етері «Радіо Свобода» також підтвердив «гуркіт» на території авіазаводу.
«Деталей розкривати не будемо, але за попередньою інформацією уражені основні виробничі потужності підприємства», — сказав він.
Нагадаємо, російські Telegram-канали писали, що під час атаки безпілотників на Воронезьку область росії в ніч проти 9 квітня пошкоджень зазнав Борисоглібський навчальний авіаційний центр, у якому готують льотний склад для російських повітряних сил.
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