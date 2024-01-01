Українські безпілотники атакували авіаційний центр у Воронезькій області

Українські безпілотники атакували авіаційний центр у Воронезькій області
Атаку дронів на Борисоглібський навчальний авіаційний центр у Воронезькій області росії організувало Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Про це hromadske розповіло джерело в спецслужбах.

За словами нашого співрозмовника, уражень зазнав авіаремонтний завод 711.

Представник ГУР Андрій Юсов в етері «Радіо Свобода» також підтвердив «гуркіт» на території авіазаводу.

«Деталей розкривати не будемо, але за попередньою інформацією уражені основні виробничі потужності підприємства», — сказав він.

Нагадаємо, російські Telegram-канали писали, що під час атаки безпілотників на Воронезьку область росії в ніч проти 9 квітня пошкоджень зазнав Борисоглібський навчальний авіаційний центр, у якому готують льотний склад для російських повітряних сил.

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Теги: Росія, Україна, війна
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