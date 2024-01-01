Українські безпілотники атакували авіаційний центр у Воронезькій області





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За словами нашого співрозмовника, уражень зазнав авіаремонтний завод 711.



Представник ГУР Андрій Юсов в етері «Радіо Свобода» також підтвердив «гуркіт» на території авіазаводу.



«Деталей розкривати не будемо, але за попередньою інформацією уражені основні виробничі потужності підприємства», — сказав він.



Нагадаємо, російські Telegram-канали писали, що під час атаки безпілотників на Воронезьку область росії в ніч проти 9 квітня пошкоджень зазнав Борисоглібський навчальний авіаційний центр, у якому готують льотний склад для російських повітряних сил.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Атаку дронів на Борисоглібський навчальний авіаційний центр у Воронезькій області росії організувало Головне управління розвідки Міністерства оборони України.Про це hromadske розповіло джерело в спецслужбах.За словами нашого співрозмовника, уражень зазнав авіаремонтний завод 711.Представник ГУРв етері «Радіо Свобода» також підтвердив «гуркіт» на території авіазаводу.«Деталей розкривати не будемо, але за попередньою інформацією уражені основні виробничі потужності підприємства», — сказав він.Нагадаємо, російські Telegram-канали писали, що під час атаки безпілотників на Воронезьку область росії в ніч проти 9 квітня пошкоджень зазнав Борисоглібський навчальний авіаційний центр, у якому готують льотний склад для російських повітряних сил.

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