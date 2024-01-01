Сили оборони ліквідували ще 850 окупантів





Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.04.24 орієнтовно склали:



- особового складу - близько 449250 (+850) осіб



- танків - 7110 (+23)



- бойових броньованих машин - 13620 (+45)



- артилерійських систем - 11386 (+30)



- РСЗВ - 1039 (+0)



- засоби ППО - 753 (+2)



- літаків - 347 (+0)



- гелікоптерів - 325 (+0)



- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9033 (+37)



- крилаті ракети - 2065 (+0)



- кораблі / катери - 26 (+0)



- підводні човни - 1 (+0)



- автомобільної техніки та автоцистерн - 15181 (+71)



- спеціальна техніка - 1868 (+1).



Дані уточнюються.

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