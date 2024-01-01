Сили оборони ліквідували ще 850 окупантів
Сьогодні, 09:46
Загалом росія вже втратила в Україні 449 250 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.04.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 449250 (+850) осіб
- танків - 7110 (+23)
- бойових броньованих машин - 13620 (+45)
- артилерійських систем - 11386 (+30)
- РСЗВ - 1039 (+0)
- засоби ППО - 753 (+2)
- літаків - 347 (+0)
- гелікоптерів - 325 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9033 (+37)
- крилаті ракети - 2065 (+0)
- кораблі / катери - 26 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн - 15181 (+71)
- спеціальна техніка - 1868 (+1).
Дані уточнюються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.04.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 449250 (+850) осіб
- танків - 7110 (+23)
- бойових броньованих машин - 13620 (+45)
- артилерійських систем - 11386 (+30)
- РСЗВ - 1039 (+0)
- засоби ППО - 753 (+2)
- літаків - 347 (+0)
- гелікоптерів - 325 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9033 (+37)
- крилаті ракети - 2065 (+0)
- кораблі / катери - 26 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн - 15181 (+71)
- спеціальна техніка - 1868 (+1).
Дані уточнюються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Сили оборони ліквідували ще 850 окупантів
Сьогодні, 09:46