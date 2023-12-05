Через атаку росії на Львівщині горів об'єкт критичної інфраструктури





Про це Максим Козицький.



"Наші Сили ППО та мобільні вогневі групи збили усі безпілотники, які увійшли у повітряний простір Львівської області.



На жаль, їхні уламки пошкодили обʼєкт критичної інфраструктури. Була пожежа. Її оперативно загасили. Обійшлося без жертв та постраждалих.



Усі системи життєзабезпечення нашої області працюють у штатному режимі", - йдеться в повідомленні.



Загалом уночі окупант атакував Україну 20 ударними безпілотниками та чотирма зенітними керованими ракетами С-300. Усі «шахеди» наші оборонці неба знищили.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Цієї ночі ворожі «шахеди» намагалися атакувати Львівщину.Про це повідомив голова ОВА"Наші Сили ППО та мобільні вогневі групи збили усі безпілотники, які увійшли у повітряний простір Львівської області.На жаль, їхні уламки пошкодили обʼєкт критичної інфраструктури. Була пожежа. Її оперативно загасили. Обійшлося без жертв та постраждалих.Усі системи життєзабезпечення нашої області працюють у штатному режимі", - йдеться в повідомленні.Загалом уночіта чотирма зенітними керованими ракетами С-300. Усі «шахеди» наші оборонці неба знищили.

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