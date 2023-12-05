Через атаку росії на Львівщині горів об'єкт критичної інфраструктури
Сьогодні, 10:10
Цієї ночі ворожі «шахеди» намагалися атакувати Львівщину.
Про це повідомив голова ОВА Максим Козицький.
"Наші Сили ППО та мобільні вогневі групи збили усі безпілотники, які увійшли у повітряний простір Львівської області.
На жаль, їхні уламки пошкодили обʼєкт критичної інфраструктури. Була пожежа. Її оперативно загасили. Обійшлося без жертв та постраждалих.
Усі системи життєзабезпечення нашої області працюють у штатному режимі", - йдеться в повідомленні.
Загалом уночі окупант атакував Україну 20 ударними безпілотниками та чотирма зенітними керованими ракетами С-300. Усі «шахеди» наші оборонці неба знищили.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив голова ОВА Максим Козицький.
"Наші Сили ППО та мобільні вогневі групи збили усі безпілотники, які увійшли у повітряний простір Львівської області.
На жаль, їхні уламки пошкодили обʼєкт критичної інфраструктури. Була пожежа. Її оперативно загасили. Обійшлося без жертв та постраждалих.
Усі системи життєзабезпечення нашої області працюють у штатному режимі", - йдеться в повідомленні.
Загалом уночі окупант атакував Україну 20 ударними безпілотниками та чотирма зенітними керованими ракетами С-300. Усі «шахеди» наші оборонці неба знищили.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
8 квітня у Луцьку зафіксували черговий температурний рекорд
Сьогодні, 10:53
Через атаку росії на Львівщині горів об'єкт критичної інфраструктури
Сьогодні, 10:10
Сили оборони ліквідували ще 850 окупантів
Сьогодні, 09:46