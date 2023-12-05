Через атаку росії на Львівщині горів об'єкт критичної інфраструктури

Через атаку росії на Львівщині горів об'єкт критичної інфраструктури
Цієї ночі ворожі «шахеди» намагалися атакувати Львівщину.

Про це повідомив голова ОВА Максим Козицький.

"Наші Сили ППО та мобільні вогневі групи збили усі безпілотники, які увійшли у повітряний простір Львівської області.

На жаль, їхні уламки пошкодили обʼєкт критичної інфраструктури. Була пожежа. Її оперативно загасили. Обійшлося без жертв та постраждалих.

Усі системи життєзабезпечення нашої області працюють у штатному режимі", - йдеться в повідомленні.

Загалом уночі окупант атакував Україну 20 ударними безпілотниками та чотирма зенітними керованими ракетами С-300. Усі «шахеди» наші оборонці неба знищили.

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Теги: Львівщина, атака
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