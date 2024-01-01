Водій заснув за кермом: поблизу Луцька Mercedes Sprinter врізався у блокпост
Сьогодні, 09:26
Сьогодні, 9 квітня, на Волині трапилася дорожньо-транспортна пригода.
Про це у коментарі повідомили у секторі комунікації поліції Волині.
Сьогодні вранці поблизу Луцька Mercedes Sprinter врізався у блокпост.
Внаслідок автопригоди травмувались дільничний офіцер поліції та доброволець ДФТГ.
Також постраждала пасажирка транспортного засобу. Всіх доставили у лікарню на обстеження. На місці працює СОГ. Попередньо, водій заснув за кермом.
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Про це у коментарі повідомили у секторі комунікації поліції Волині.
Сьогодні вранці поблизу Луцька Mercedes Sprinter врізався у блокпост.
Внаслідок автопригоди травмувались дільничний офіцер поліції та доброволець ДФТГ.
Також постраждала пасажирка транспортного засобу. Всіх доставили у лікарню на обстеження. На місці працює СОГ. Попередньо, водій заснув за кермом.
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