Водій заснув за кермом: поблизу Луцька Mercedes Sprinter врізався у блокпост

Водій заснув за кермом: поблизу Луцька Mercedes Sprinter врізався у блокпост
Сьогодні, 9 квітня, на Волині трапилася дорожньо-транспортна пригода.

Про це у коментарі повідомили у секторі комунікації поліції Волині.

Сьогодні вранці поблизу Луцька Mercedes Sprinter врізався у блокпост.

Внаслідок автопригоди травмувались дільничний офіцер поліції та доброволець ДФТГ.

Також постраждала пасажирка транспортного засобу. Всіх доставили у лікарню на обстеження. На місці працює СОГ. Попередньо, водій заснув за кермом.
Водій заснув за кермом: поблизу Луцька Mercedes Sprinter врізався у блокпост

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Теги: Луцьк, ДТП, блокпост
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