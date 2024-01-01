Водій заснув за кермом: поблизу Луцька Mercedes Sprinter врізався у блокпост





Про це у коментарі повідомили у секторі комунікації поліції Волині.



Сьогодні вранці поблизу Луцька Mercedes Sprinter врізався у блокпост.



Внаслідок автопригоди травмувались дільничний офіцер поліції та доброволець ДФТГ.



Також постраждала пасажирка транспортного засобу. Всіх доставили у лікарню на обстеження. На місці працює СОГ. Попередньо, водій заснув за кермом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 9 квітня, на Волині трапилася дорожньо-транспортна пригода.Про це у коментарі повідомили у секторі комунікації поліції Волині.Сьогодні вранці поблизу Луцька Mercedes Sprinter врізався у блокпост.Внаслідок автопригоди травмувались дільничний офіцер поліції та доброволець ДФТГ.Також постраждала пасажирка транспортного засобу. Всіх доставили у лікарню на обстеження. На місці працює СОГ. Попередньо, водій заснув за кермом.

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