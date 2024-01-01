Росія вночі атакувала 7 областей України: захисники збили усі 20 «шахедів»





Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.



До відбиття повітряного нападу залучали винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України.



"В результаті протиповітряного бою збито усі 20 «шахедів» у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Полтавській, Вінницькій та Львівській областях", – сказав Олещук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч на вівторок російська армія знову атакувала Україну з повітря. Ворог запустив з Криму 20 ударних БпЛА типу Shahed та чотири зенітних керованих ракети С300 з Донецької області.Про це повідомив командувач Повітряних силДо відбиття повітряного нападу залучали винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України."В результаті протиповітряного бою збито усі 20 «шахедів» у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Полтавській, Вінницькій та Львівській областях", – сказав Олещук.

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