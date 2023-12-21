Біля дитсадків Луцької громади видалять небезпечні дерева
Сьогодні, 07:18
На території закладів освіти Луцької міської територіальної громади планують видалити аварійно-небезпечні дерева.
Торги на відповідні роботи на сайті prozorro.gov.ua оголосив департамент освіти Луцької міської ради. Пропозиції учасників приймають до 12 квітня, передає ІА "Волинські новини".
Як вказано в технічному завданні, всього мають видалити 91 дерево. Це верби, горобини, ялини, липи, клени, сливи, берези, вишні, груші та інші дерева на території дитсадків № 1, 7, 9, 10, 21, 22, 24, 26, 27, 30, 33, 34 у Луцьку, дитсадка № 47 в Одерадах та дитсадка № 50 в Рокинях.
Обов’язкова вимога – знесення дерев під рівень землі та приведення території в належний санітарний стан, тобто збір та вивіз гілля, листя, тирси.
Ці роботи на території згаданих закладів освіти Луцької громади мають виконати до 30 травня 2024 року.
Їх очікувана вартість – 488 тисяч гривень.
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Торги на відповідні роботи на сайті prozorro.gov.ua оголосив департамент освіти Луцької міської ради. Пропозиції учасників приймають до 12 квітня, передає ІА "Волинські новини".
Як вказано в технічному завданні, всього мають видалити 91 дерево. Це верби, горобини, ялини, липи, клени, сливи, берези, вишні, груші та інші дерева на території дитсадків № 1, 7, 9, 10, 21, 22, 24, 26, 27, 30, 33, 34 у Луцьку, дитсадка № 47 в Одерадах та дитсадка № 50 в Рокинях.
Обов’язкова вимога – знесення дерев під рівень землі та приведення території в належний санітарний стан, тобто збір та вивіз гілля, листя, тирси.
Ці роботи на території згаданих закладів освіти Луцької громади мають виконати до 30 травня 2024 року.
Їх очікувана вартість – 488 тисяч гривень.
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