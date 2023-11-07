На Волині бізнесмена били, душили й закопували у могилу





Як йдеться у вироку суду від 2 квітня, ввечері 4 жовтня 2021 року Богдан Лукащук, Максим Музичук, Дмитро Міщук і Сергій Черкашин перебували у розважальному клубі в Ківерцях, співвласником якого є потерпілий, передає



Близько 23:30 чоловіки проникли в його службовий кабінет, звідки вкрали ноутбук і більше 19 тис. грн. Оскільки потерпілий дізнався, хто причетний до злочину й повідомив про це поліції, у ніч на 24 листопада обвинувачені залізли в його будинок, аби покарати й залякати.



Четверо молодиків били бізнесмена руками та ногами, металевою ключкою по голові, тулубу та кінцівках, стріляли біля його вуха, прикладали ніж до шиї, погрожуючи її перерізати, занурювали його голову у ємність з водою, внаслідок чого останній втрачав свідомість.



Крім цього, обвинувачені завезли потерпілого на кладовище, змусили його викопати могилу й лягти туди, після чого присипали землею й близько п’яти хвилин не діставали.



Потерпілого госпіталізували в реанімаційне відділення КП «Медичне об`єднання Луцької міської територіальної громади», де у нього діагностували перелом 8 і 9 ребер, масивні синці з забоями м’яких тканин, закритий перелом верхньої щелепи та багато інших тілесних ушкоджень.



Богдан Лукащук, Максим Музичук, Дмитро Міщук і Сергій Черкашин свою вину визнали.



За сукупністю кримінальних правопорушень суддя Вячеслав Требик призначив першому обвинуваченому 9 років позбавлення волі без конфіскації майна, а також зобов’язав його заплатити 38 113 грн за залучення експертів. Другому – 8 років ув’язнення без конфіскації майна, 130 006 грн моральної шкоди, а також 27 915 грн за залучення експертів. Третьому і четвертому – по три роки іспитового терміну та по 18 353 грн за залучення експертів. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Рожищенський районний суд виніс вирок чотирьом чоловікам за катування співвласника одного з розважальних закладів міста Ківерці. Двом обвинуваченим призначили 8 і 9 років позбавлення волі, двом іншим – по три роки іспитового терміну.Як йдеться у вироку суду від 2 квітня, ввечері 4 жовтня 2021 рокуперебували у розважальному клубі в Ківерцях, співвласником якого є потерпілий, передає Вісник Близько 23:30 чоловіки проникли в його службовий кабінет, звідки вкрали ноутбук і більше 19 тис. грн. Оскільки потерпілий дізнався, хто причетний до злочину й повідомив про це поліції, у ніч на 24 листопада обвинувачені залізли в його будинок, аби покарати й залякати.Четверо молодиків били бізнесмена руками та ногами, металевою ключкою по голові, тулубу та кінцівках, стріляли біля його вуха, прикладали ніж до шиї, погрожуючи її перерізати, занурювали його голову у ємність з водою, внаслідок чого останній втрачав свідомість.Крім цього, обвинувачені завезли потерпілого на кладовище, змусили його викопати могилу й лягти туди, після чого присипали землею й близько п’яти хвилин не діставали.Потерпілого госпіталізували в реанімаційне відділення КП «Медичне об`єднання Луцької міської територіальної громади», де у нього діагностували перелом 8 і 9 ребер, масивні синці з забоями м’яких тканин, закритий перелом верхньої щелепи та багато інших тілесних ушкоджень.Богдан Лукащук, Максим Музичук, Дмитро Міщук і Сергій Черкашин свою вину визнали.За сукупністю кримінальних правопорушень суддя Вячеслав Требик призначив першому обвинуваченому 9 років позбавлення волі без конфіскації майна, а також зобов’язав його заплатити 38 113 грн за залучення експертів. Другому – 8 років ув’язнення без конфіскації майна, 130 006 грн моральної шкоди, а також 27 915 грн за залучення експертів. Третьому і четвертому – по три роки іспитового терміну та по 18 353 грн за залучення експертів. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію