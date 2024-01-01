Україна та Угорщина погодили відкриття нового пункту пропуску на кордоні





Про це повідомили у Міністерстві інфраструктури.



Як зазначили у відомстві, також розглядається можливість будівництва нового вантажного пункту "Дийда — Берегдароц," аби збільшити пропускну здатність українсько-угорського кордону.



Після підписання відповідних змін до угоди документ мають ратифікувати.



Віцепрем'єр з відновлення Олександр Кубраков розповів, що паралельно триває робота, аби розпочати предметні перемовини щодо запровадження спільного митного та прикордонного контролю з Угорщиною.



"Це дозволить нам пришвидшити контрольні процедури та зменшити час на перетин кордону", — підкреслив посадовець.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна та Угорщина погодили відкриття пункту пропуску "Велика Паладь — Надьгодош" для легкового транспорту та можливість руху порожніх вантажівок масою понад 7,5 тонн на "Лужанка — Берегшурань".Про це повідомили у Міністерстві інфраструктури.Як зазначили у відомстві, також розглядається можливість будівництва нового вантажного пункту "Дийда — Берегдароц," аби збільшити пропускну здатність українсько-угорського кордону.Після підписання відповідних змін до угоди документ мають ратифікувати.Віцепрем'єр з відновлення Олександр Кубраков розповів, що паралельно триває робота, аби розпочати предметні перемовини щодо запровадження спільного митного та прикордонного контролю з Угорщиною."Це дозволить нам пришвидшити контрольні процедури та зменшити час на перетин кордону", — підкреслив посадовець.

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