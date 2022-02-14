Забобони у Страсний четвер: волинський священник пояснив, що робити зі свічкою, яка згасла дорогою додому





Цього дня традиційно печуть паски і розмальовують писанки. У страсний четвер в храмах відбувається особливе богослужіння – «страсті» – під час якого кожен парафіянин запалює свічку. А після закінчення служби несе її додому, намагаючись не загасити вогонь.



Страсна свічка, громовиця, громниця – один із найпоширеніших в Україні оберегів.



Здавна полум’ям страсної свічки випалювали на стінах будинку, стелі, дверях, у хліві хрести, щоб захистити від блискавки і нечистої сили. Люди вірили, що коли зробити такий хрест на воротах, то нечиста сила не зможе увійти у двір. Четверговою свічкою обкурювали кімнати і господарські будівлі, виганяючи нечисть.



Зі страсною свічкою пов’язаний один із найпоширеніших забобонів – якщо вона згасне по дорозі додому, то чекай біди в родині. Та що взагалі робити, якщо свічка таки згасла - журналістиДениса Клюковського.



«Що стосується свічки, яку ми несемо додому у Страсний четвер, - це наша Волинська традиція і традиція Центральної України. Якщо взяти Галичину, то такої традиції у них немає. Вважається, що ця свічка є священною, вона запалюється під час того, як читаються страсні Євангелія. За нашою волинською традицією, а Церква цього не говорить, ця свічка я таким собі нагадування про те, як страждав Христос. Щоб зрозуміти суть питання, потрібно звернутися до слова Божого. Перша заповідь говорить: «Я Господь Бог твій і нехай не буде тобі інших богів». Ми, базуючись на цій заповіді, маємо зрозуміти, що не головне свічка, а головне Христос. Ті забобони, які є, немовби є своєрідним відмежуванням від Бога. Вони протирічать Божим законам, всьому Православ'ю. Вони перекреслюють нашу віру, вони - більші, ніж ті переживання за муки Христа», - пояснив священник.



За його словами, нічого страшного немає в тому, що страсна свічка згасла по дорозі додому. Її можна вдома спокійно запалити, помолитися, за волинською традицією, поставити на одвірках хрестики.



«Щодо того, що нібито, якщо свічка згасне, то буде біда в родині - це забобон і чиста маніпуляція на вірі», - підкреслив настоятель храму.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Тиждень перед Великоднем називався білим або чистим. Один з найважливіших днів цього тижня – Чистий четвер, який ще має назву Страсний четвер.Цього дня традиційно печуть паски і розмальовують писанки. У страсний четвер в храмах відбувається особливе богослужіння – «страсті» – під час якого кожен парафіянин запалює свічку. А після закінчення служби несе її додому, намагаючись не загасити вогонь.Страсна свічка, громовиця, громниця – один із найпоширеніших в Україні оберегів.Здавна полум’ям страсної свічки випалювали на стінах будинку, стелі, дверях, у хліві хрести, щоб захистити від блискавки і нечистої сили. Люди вірили, що коли зробити такий хрест на воротах, то нечиста сила не зможе увійти у двір. Четверговою свічкою обкурювали кімнати і господарські будівлі, виганяючи нечисть.Зі страсною свічкою пов’язаний один із найпоширеніших забобонів – якщо вона згасне по дорозі додому, то чекай біди в родині. Та що взагалі робити, якщо свічка таки згасла - журналісти ВСН поцікавилися у настоятеля храму села Романів, священника ПЦУ«Що стосується свічки, яку ми несемо додому у Страсний четвер, - це наша Волинська традиція і традиція Центральної України. Якщо взяти Галичину, то такої традиції у них немає. Вважається, що ця свічка є священною, вона запалюється під час того, як читаються страсні Євангелія. За нашою волинською традицією, а Церква цього не говорить, ця свічка я таким собі нагадування про те, як страждав Христос. Щоб зрозуміти суть питання, потрібно звернутися до слова Божого. Перша заповідь говорить: «Я Господь Бог твій і нехай не буде тобі інших богів». Ми, базуючись на цій заповіді, маємо зрозуміти, що не головне свічка, а головне Христос. Ті забобони, які є, немовби є своєрідним відмежуванням від Бога. Вони протирічать Божим законам, всьому Православ'ю. Вони перекреслюють нашу віру, вони - більші, ніж ті переживання за муки Христа», - пояснив священник.За його словами, нічого страшного немає в тому, що страсна свічка згасла по дорозі додому. Її можна вдома спокійно запалити, помолитися, за волинською традицією, поставити на одвірках хрестики.«Щодо того, що нібито, якщо свічка згасне, то буде біда в родині - це забобон і чиста маніпуляція на вірі», - підкреслив настоятель храму.

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