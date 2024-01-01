9 квітня на Волині: гортаючи календар

9 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначають день народження ексначальник УСБУ у Волинській області Юрій Фелонюк (на фото), відомий хірург, колишній депутат Волинської обласної ради Любомир Валіхновський, директор ТзОВ «Протезист» ЛТД В’ячеслав Микульський.

Також особисте свято у громадської діячки Юлії Ткачук.

Щиро вітаємо їх зі святом, бажаємо безмежної любові, міцного здоров’я, довголіття.

Іменинники у цей день – Вадим, Гавриїл, Леон, Марія, Тамара. Хай ангел-охоронець буде з вами повсякчас.

9 квітня в церковному календарі — день пам’яті мученика Євпсихія. Він жив в ті часи, коли імператором був Юліан Відступник. Народився в Кесарії у заможній родині. Все життя присвятив тому, щоб боротися з язичниками. Якось він разом із іншими християнами пішов до храму ідолопоклонників, де зруйнував всі святині. Євпсихія схопили і довго мучили. Від отриманих ран він помер.

9 квітня в Україні і світі святкують Всесвітній день антикваріату.

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Теги: дні народження, свята, іменини
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