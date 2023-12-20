В Міненерго роблять розрахунки з перегляду тарифу на світло





Про це заявила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук, передає



«На сьогоднішній день остаточного рішення щодо цього (перегляду тарифу для населення – ред.) ще немає. Тому що для початку нам потрібно повністю зрозуміти, наскільки ми зможемо відновити енергосистему до того рівня, щоб ми могли покривати все споживання. Особливо в наступні періоди, які в нас будуть складні достатньо», - сказала вона.



Гринчук додала, що зараз Міненерго активно працює з партнерами щодо тієї допомоги, яку вони можуть надати для відновлення пошкоджених енергооб’єктів, а також для введення в роботу нової генерації, щоб успішно пройти літній та зимовий періоди.



Водночас вона додала, що через складну ситуацію не можна виключати того, що тариф на електроенергію для населення буде переглянутий.



«Це ще питання, зараз ми все це підраховуємо, розраховуємо і рішення буде ухвалюватися, виважене. Але це не зараз, ще його немає», - підкреслила Гринчук.



Раніше міністр енергетики Герман Галущенко заявляв, що він не виключає підвищення тарифу на світло для населення через атаки по енергетичній системі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністерство енергетики роблять розрахунки по перегляду тарифу на електроенергію для населення.Про це заявила заступниця міністра енергетики, передає ТСН «На сьогоднішній день остаточного рішення щодо цього (перегляду тарифу для населення – ред.) ще немає. Тому що для початку нам потрібно повністю зрозуміти, наскільки ми зможемо відновити енергосистему до того рівня, щоб ми могли покривати все споживання. Особливо в наступні періоди, які в нас будуть складні достатньо», - сказала вона.Гринчук додала, що зараз Міненерго активно працює з партнерами щодо тієї допомоги, яку вони можуть надати для відновлення пошкоджених енергооб’єктів, а також для введення в роботу нової генерації, щоб успішно пройти літній та зимовий періоди.Водночас вона додала, що через складну ситуацію не можна виключати того, що тариф на електроенергію для населення буде переглянутий.«Це ще питання, зараз ми все це підраховуємо, розраховуємо і рішення буде ухвалюватися, виважене. Але це не зараз, ще його немає», - підкреслила Гринчук.Раніше міністр енергетики Герман Галущенко заявляв, що він не виключає підвищення тарифу на світло для населення через атаки по енергетичній системі.

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