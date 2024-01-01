У Луцьку мистецький діяч зібрав понад 1 мільйон гривень для ЗСУ

Павла Дворського підвели підсумки благодійної акції «НАШИМ ВОЇНАМ ДЛЯ ЇХ ПОТРЕБ – АНТИДРОНОВІ РУШНИЦІ І СИСТЕМИ РЕБ».



Ініціатором збору коштів для військових став заслужений діяч мистецтв України, волонтер Віталій Іваницький, передає



«За допомогою благодійних внесків сім'ї і родини Іваницьких, багатьох лучан, волинян, з інших областей України, з Італії, Польщі, Ізраїлю, Швейцарії, Іспанії, разом у складчину, з врахуванням виручених грошей від благодійного концерту, було зібрано суму коштів, що становить 653 387 гривень. Ще 471 440 гривень було зібрано благодійних внесків безпосередньо від добродіїв», – розповів Віталій Іваницький.



Безпосередньо на концерті Павла Дворського, який дав концерт у Луцьку без оплати гонорару, для волинської 100-ї бригади було зібрано коштів на суму 181 947 гривень, у тому числі від продажу квитків та аукціону військових трофеїв.



Віталій Іваницький зауважив, що за зібрані кошти було придбано засоби захисту від ворожих дронів: системи РЕБ, антидронова рушниця, а також старлінк, мобільний блок швидкої зарядки, детектори для виявлення ворожих дронів.



Усе це обладнання було передано безпосередньо в руки і адресно нашим воїнам-землякам із 100-ї волинської бригади ЗСУ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Днями у Луцьку під час концерту народного артиста Українипідвели підсумки благодійної акції «НАШИМ ВОЇНАМ ДЛЯ ЇХ ПОТРЕБ – АНТИДРОНОВІ РУШНИЦІ І СИСТЕМИ РЕБ».Ініціатором збору коштів для військових став заслужений діяч мистецтв України, волонтер, передає Конкурент «За допомогою благодійних внесків сім'ї і родини Іваницьких, багатьох лучан, волинян, з інших областей України, з Італії, Польщі, Ізраїлю, Швейцарії, Іспанії, разом у складчину, з врахуванням виручених грошей від благодійного концерту, було зібрано суму коштів, що становить 653 387 гривень. Ще 471 440 гривень було зібрано благодійних внесків безпосередньо від добродіїв», – розповів Віталій Іваницький.Безпосередньо на концерті Павла Дворського, який дав концерт у Луцьку без оплати гонорару, для волинської 100-ї бригади було зібрано коштів на суму 181 947 гривень, у тому числі від продажу квитків та аукціону військових трофеїв.Віталій Іваницький зауважив, що за зібрані кошти було придбано засоби захисту від ворожих дронів: системи РЕБ, антидронова рушниця, а також старлінк, мобільний блок швидкої зарядки, детектори для виявлення ворожих дронів.Усе це обладнання було передано безпосередньо в руки і адресно нашим воїнам-землякам із 100-ї волинської бригади ЗСУ.

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