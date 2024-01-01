В лісництві у Луцькому районі зафіксували африканську чуму свиней

На межі заповідника у Сокиричівському лісництві в Луцькому районі знайшли труп дикої свині. Діагноз "африканська чума свиней" підтвердився лабораторно.Про це повідомили в Держпродспоживслужбі області, де 8 квітня відбулося засідання надзвичайної протиепізоотичної комісії.За даними фахівців, місце загибелі свині знаходиться за 4 км від села Муравище, 6 км від села Городище та 6 км від села Гайове. В місці, де знайшли труп тварини провели дезінфекцію.Наразі спеціалісти ветеринарної медицини здійснюють подвірне обстеження свинопоголів’я в селі Муравище. Нових випадків хвороби в Луцькому районі поки не фіксували.У результаті засідання Державна надзвичайна протиепізоотична комісія вирішила визнати неблагополучною територію Муравищенського лісництва. В радіусі трьох кілометрів, від місця загибелі дикої свині, встановлено зону захисту, — зазначили у Держпродспоживслужбі.