В лісництві у Луцькому районі зафіксували африканську чуму свиней
Сьогодні, 21:16
На межі заповідника у Сокиричівському лісництві в Луцькому районі знайшли труп дикої свині. Діагноз "африканська чума свиней" підтвердився лабораторно.
Про це повідомили в Держпродспоживслужбі області, де 8 квітня відбулося засідання надзвичайної протиепізоотичної комісії.
За даними фахівців, місце загибелі свині знаходиться за 4 км від села Муравище, 6 км від села Городище та 6 км від села Гайове. В місці, де знайшли труп тварини провели дезінфекцію.
Наразі спеціалісти ветеринарної медицини здійснюють подвірне обстеження свинопоголів’я в селі Муравище. Нових випадків хвороби в Луцькому районі поки не фіксували.
У результаті засідання Державна надзвичайна протиепізоотична комісія вирішила визнати неблагополучною територію Муравищенського лісництва. В радіусі трьох кілометрів, від місця загибелі дикої свині, встановлено зону захисту, — зазначили у Держпродспоживслужбі.
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Про це повідомили в Держпродспоживслужбі області, де 8 квітня відбулося засідання надзвичайної протиепізоотичної комісії.
За даними фахівців, місце загибелі свині знаходиться за 4 км від села Муравище, 6 км від села Городище та 6 км від села Гайове. В місці, де знайшли труп тварини провели дезінфекцію.
Наразі спеціалісти ветеринарної медицини здійснюють подвірне обстеження свинопоголів’я в селі Муравище. Нових випадків хвороби в Луцькому районі поки не фіксували.
У результаті засідання Державна надзвичайна протиепізоотична комісія вирішила визнати неблагополучною територію Муравищенського лісництва. В радіусі трьох кілометрів, від місця загибелі дикої свині, встановлено зону захисту, — зазначили у Держпродспоживслужбі.
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