Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 9 квітня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.



Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с.



Температура:



- в Луцьку вночі 7-9°, вдень 23-25°.

- по області вночі 7-12°, вдень 20-25°.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 9 квітня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с.Температура:- в Луцьку вночі 7-9°, вдень 23-25°.- по області вночі 7-12°, вдень 20-25°.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію