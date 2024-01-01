Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 9 квітня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 9 квітня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с.
Температура:
- в Луцьку вночі 7-9°, вдень 23-25°.
- по області вночі 7-12°, вдень 20-25°.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с.
Температура:
- в Луцьку вночі 7-9°, вдень 23-25°.
- по області вночі 7-12°, вдень 20-25°.
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