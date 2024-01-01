Волинянин відсвяткував свій день народження на кулінарному шоу «МастерШеф»

Віталій Наливайко відсвяткував свій день народження на кулінарному телевізійному проєкті «МастерШеф».



Про це стало відомо з анонсу нового випуску шоу, передає



«28 років. Неодружений. Хотів би знайти собі дівчину», - каже волинянин.



Як зазначили у відео, в цей день у Віталія все валилось з рук.



«Депресія хапає. Відразу одягнув би чорний фартух і не мучився б», - говорить чоловік.



У відео заінтригували, що на проєкті з'являться прихильниці волинянина.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Житель села Велика Глуша Камінь-Каширського району Волинської областівідсвяткував свій день народження на кулінарному телевізійному проєкті «МастерШеф».Про це стало відомо з анонсу нового випуску шоу, передає ВСН «28 років. Неодружений. Хотів би знайти собі дівчину», - каже волинянин.Як зазначили у відео, в цей день у Віталія все валилось з рук.«Депресія хапає. Відразу одягнув би чорний фартух і не мучився б», - говорить чоловік.У відео заінтригували, що на проєкті з'являться прихильниці волинянина.

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