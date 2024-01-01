Волинянин відсвяткував свій день народження на кулінарному шоу «МастерШеф»

Волинянин відсвяткував свій день народження на кулінарному шоу «МастерШеф»
Житель села Велика Глуша Камінь-Каширського району Волинської області Віталій Наливайко відсвяткував свій день народження на кулінарному телевізійному проєкті «МастерШеф».

Про це стало відомо з анонсу нового випуску шоу, передає ВСН.

«28 років. Неодружений. Хотів би знайти собі дівчину», - каже волинянин.

Як зазначили у відео, в цей день у Віталія все валилось з рук.

«Депресія хапає. Відразу одягнув би чорний фартух і не мучився б», - говорить чоловік.

У відео заінтригували, що на проєкті з'являться прихильниці волинянина.

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Теги: МастерШеф, волинянин
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