Волинянин відсвяткував свій день народження на кулінарному шоу «МастерШеф»
Сьогодні, 21:46
Житель села Велика Глуша Камінь-Каширського району Волинської області Віталій Наливайко відсвяткував свій день народження на кулінарному телевізійному проєкті «МастерШеф».
Про це стало відомо з анонсу нового випуску шоу, передає ВСН.
«28 років. Неодружений. Хотів би знайти собі дівчину», - каже волинянин.
Як зазначили у відео, в цей день у Віталія все валилось з рук.
«Депресія хапає. Відразу одягнув би чорний фартух і не мучився б», - говорить чоловік.
У відео заінтригували, що на проєкті з'являться прихильниці волинянина.
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Про це стало відомо з анонсу нового випуску шоу, передає ВСН.
«28 років. Неодружений. Хотів би знайти собі дівчину», - каже волинянин.
Як зазначили у відео, в цей день у Віталія все валилось з рук.
«Депресія хапає. Відразу одягнув би чорний фартух і не мучився б», - говорить чоловік.
У відео заінтригували, що на проєкті з'являться прихильниці волинянина.
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