Медсестра на Полтавщині торгувала «білими білетами» для ухилянтів

Медсестра на Полтавщині торгувала «білими білетами» для ухилянтів
Оперативники Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції заблокували схему торгівлі «білими квитками».

Про це у телеграмі повідомляє Національна поліція.

Колишня медсестра одного із медзакладів Полтавщини організувала схему з оформлення фіктивної інвалідності, зокрема і для бажаючих уникнути мобілізації.

Медсестра на Полтавщині торгувала «білими білетами» для ухилянтів


З охочих отримати такі документи зловмисниця брала 200 тисяч гривень.

Медсестра на Полтавщині торгувала «білими білетами» для ухилянтів


Оперативники ДВБ та слідчі поліції Харківщини затримали фігурантку після передачі їй другої частини грошей – 185 тисяч гривень.

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Теги: корупція, Україна
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