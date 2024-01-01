Медсестра на Полтавщині торгувала «білими білетами» для ухилянтів





Про це у телеграмі повідомляє Національна поліція.



Колишня медсестра одного із медзакладів Полтавщини організувала схему з оформлення фіктивної інвалідності, зокрема і для бажаючих уникнути мобілізації.







З охочих отримати такі документи зловмисниця брала 200 тисяч гривень.







Оперативники ДВБ та слідчі поліції Харківщини затримали фігурантку після передачі їй другої частини грошей – 185 тисяч гривень.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Оперативники Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції заблокували схему торгівлі «білими квитками».Про це у телеграмі повідомляє Національна поліція.Колишня медсестра одного із медзакладів Полтавщини організувала схему з оформлення фіктивної інвалідності, зокрема і дляЗ охочих отримати такі документи зловмисниця брала 200 тисяч гривень.Оперативники ДВБ та слідчі поліції Харківщини затримали фігурантку після передачі їй другої частини грошей – 185 тисяч гривень.

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