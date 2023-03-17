У місті на Волині відкрили ветеранський простір

У приміщенні на вулиці Франка у Володимирі облаштували затишний простір, де готові допомогти, вислухати та, їхні родини та членів сімей загиблих Героїв.Про це у телеграмі інформує Володимирський міський головаТут вони зможуть бути своїми серед своїх і знати, що їх зрозуміють і почують. Щодня з понеділка по п'ятницю у хабі прийматиме радник міського голови з питань ветеранської політики та психолог за попереднім записом.Сьогодні ж, 8 квітня, офіційно відкрили "ВетеранХаб".«Упевнений, що цей простір, де панує особлива атмосфера, стане затишним місцем для ветеранів та їхніх сімей. Поспілкувався принагідно з учасниками організації, яких наразі налічується близько 30-ти членів, повідомивши, що уже проводиться тендер на визначення фірми, яка здійснюватиме будівництво реабілітаційного центру. Його плануємо збудувати до кінця року», - повідомив Пальонка.