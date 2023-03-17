У місті на Волині відкрили ветеранський простір
Сьогодні, 18:37
У приміщенні на вулиці Франка у Володимирі облаштували затишний простір, де готові допомогти, вислухати та підтримати учасників бойових дій, їхні родини та членів сімей загиблих Героїв.
Про це у телеграмі інформує Володимирський міський голова Ігор Пальонка.
Тут вони зможуть бути своїми серед своїх і знати, що їх зрозуміють і почують. Щодня з понеділка по п'ятницю у хабі прийматиме радник міського голови з питань ветеранської політики та психолог за попереднім записом.
Сьогодні ж, 8 квітня, офіційно відкрили "ВетеранХаб".
«Упевнений, що цей простір, де панує особлива атмосфера, стане затишним місцем для ветеранів та їхніх сімей. Поспілкувався принагідно з учасниками організації, яких наразі налічується близько 30-ти членів, повідомивши, що уже проводиться тендер на визначення фірми, яка здійснюватиме будівництво реабілітаційного центру. Його плануємо збудувати до кінця року», - повідомив Пальонка.
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Про це у телеграмі інформує Володимирський міський голова Ігор Пальонка.
Тут вони зможуть бути своїми серед своїх і знати, що їх зрозуміють і почують. Щодня з понеділка по п'ятницю у хабі прийматиме радник міського голови з питань ветеранської політики та психолог за попереднім записом.
Сьогодні ж, 8 квітня, офіційно відкрили "ВетеранХаб".
«Упевнений, що цей простір, де панує особлива атмосфера, стане затишним місцем для ветеранів та їхніх сімей. Поспілкувався принагідно з учасниками організації, яких наразі налічується близько 30-ти членів, повідомивши, що уже проводиться тендер на визначення фірми, яка здійснюватиме будівництво реабілітаційного центру. Його плануємо збудувати до кінця року», - повідомив Пальонка.
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