Волиняни здобули 5 медалей на чемпіонаті України із сумо

Волиняни здобули 5 медалей на чемпіонаті України із сумо
На чемпіонаті України із сумо представники волинського містечка Любешева вибороли два «срібла» і три «бронзи».

Про це повідомляє Нове життя.

У перший день змагань вихованці тренера-викладача Любешівської секції КЗ «ВОДЮСШ з видів боротьби» Мгера Маргаряна принесли дві медалі. Богдан Бубало (в/к 45 кг) виборов срібло, а його одноклубник Тимофій Хомич (в/к 35 кг) піднявся на третю сходинку.

У другий день любешівці Євген Русило (в/к 45 кг) і Вадим Томащук (75 кг) вибороли «бронзові» медалі.

А в третій, заключний день чемпіонату, на другу сходинку у ваговій категорії 70 кг піднялася вихованка любешівської секції Яна Веремійчик (тренер-викладач Мгер Маргарян).
Волиняни здобули 5 медалей на чемпіонаті України із сумо

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Теги: спорт, Волинь
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