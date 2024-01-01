У бою на Донеччині поліг прикордонник Олександр Денисюк із Волині

У бою на Донеччині поліг прикордонник Олександр Денисюк із Волині
Громада Володимира на Волині – знову у скорботі через загибель на війні прикордонника Олександра Денисюка.

Про це у телеграмі повідомив мер Володимира Ігор Пальонка.

«Наша громада, на жаль, знову у жалобі - на Донеччині, виконуючи завдання із захисту Батьківщини, загинув інспектор прикордонної служби вищої категорії, штаб-сержант Денисюк Олександр Васильович», - зазначив він.

Життя 45-річного володимирчанина, який віддав службі у прикордонних військах більше 27 років, обірвалося 5 квітня на Донеччині.
У бою на Донеччині поліг прикордонник Олександр Денисюк із Волині

В Олександра Денисюка залишилась дружина та двоє дітей.

«Щирі співчуття рідним та близьким полеглого. Вічна пам'ять та шана Герою!» - зазначив Ігор Пальонка.

Про день та час прибуття місії "На щиті" та прощання із загиблим повідомлять додатково.

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Теги: загиблі, війна
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