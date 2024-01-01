У бою на Донеччині поліг прикордонник Олександр Денисюк із Волині
Сьогодні, 17:15
Громада Володимира на Волині – знову у скорботі через загибель на війні прикордонника Олександра Денисюка.
Про це у телеграмі повідомив мер Володимира Ігор Пальонка.
«Наша громада, на жаль, знову у жалобі - на Донеччині, виконуючи завдання із захисту Батьківщини, загинув інспектор прикордонної служби вищої категорії, штаб-сержант Денисюк Олександр Васильович», - зазначив він.
Життя 45-річного володимирчанина, який віддав службі у прикордонних військах більше 27 років, обірвалося 5 квітня на Донеччині.
В Олександра Денисюка залишилась дружина та двоє дітей.
«Щирі співчуття рідним та близьким полеглого. Вічна пам'ять та шана Герою!» - зазначив Ігор Пальонка.
Про день та час прибуття місії "На щиті" та прощання із загиблим повідомлять додатково.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у телеграмі повідомив мер Володимира Ігор Пальонка.
«Наша громада, на жаль, знову у жалобі - на Донеччині, виконуючи завдання із захисту Батьківщини, загинув інспектор прикордонної служби вищої категорії, штаб-сержант Денисюк Олександр Васильович», - зазначив він.
Життя 45-річного володимирчанина, який віддав службі у прикордонних військах більше 27 років, обірвалося 5 квітня на Донеччині.
В Олександра Денисюка залишилась дружина та двоє дітей.
«Щирі співчуття рідним та близьким полеглого. Вічна пам'ять та шана Герою!» - зазначив Ігор Пальонка.
Про день та час прибуття місії "На щиті" та прощання із загиблим повідомлять додатково.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинські захисники. Фото воїнів 14-ї бригади
Сьогодні, 17:48
У бою на Донеччині поліг прикордонник Олександр Денисюк із Волині
Сьогодні, 17:15
11 нетверезих водіїв – за вихідні: у Луцьку чоловік повідомив поліцію, що його друг напідпитку керує авто
Сьогодні, 16:45
На Волині поховали Героя Юрія Ковальчука
Сьогодні, 16:27