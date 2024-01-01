Волинські захисники. Фото воїнів 14-ї бригади
Сьогодні, 17:48
У мережі опублікували світлини військовослужбовців волинської 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, які боронять українську незалежність.
Про це у телеграмі інформує 14-та ОМБР.
«Про них ми кажемо: «Бій хоробрих любить» Складно? Так. Інколи невимовно. Можливо? Так. Безперечно. Переможемо? Так. Однозначно», - йдеться в дописі до світлин.
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Про це у телеграмі інформує 14-та ОМБР.
«Про них ми кажемо: «Бій хоробрих любить» Складно? Так. Інколи невимовно. Можливо? Так. Безперечно. Переможемо? Так. Однозначно», - йдеться в дописі до світлин.
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