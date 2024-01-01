У популярному заказнику на Волині створили Wi-Fi зону для туристів

популярному ботанічному заказнику «Воротнів» неподалік Луцька створили безплатну Wi-Fi зону для відвідувачів.



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Наразі інтернет для туристів доступний у широкому радіусі на території лісу, каже речниця Поліського лісового офісу Світлана Думська.



Зі слів речниці, Wi-Fi зону у Воротневі облаштував один із луцьких інтернет-провайдерів, а до цього часу інтернет був лише на території лісництва.



Також Світлана Думська додала, що інтернет, який доступний тепер на всій території заказника, дозволить туристам не лише комфортно себе почувати під час прогулянки, а й є питанням додаткової безпеки відвідувачів.



"Плануємо найбільший стенд розмістити ближче до ставків поблизу лісництва, а менші — по території. Це будуть таблички з інформацією про безплатний інтернет та пароль для підключення", — зазначила речниця Поліського лісового офісу



Довідково:



Воротнів — це ботанічний заказник загальнодержавного значення в Україні. Розташований у межах Луцького району між селами Гаразджа й Воротнів. Вхід на територію заказника є безплатним. Фауна представлена звичайними видами, з рідкісних трапляється лелека чорний, занесений до Червоної книги України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! неподалік Луцька створили безплатну Wi-Fi зону для відвідувачів.Про це повідомляє Суспільне Наразі інтернет для туристів доступний у широкому радіусі на території лісу, каже речниця Поліського лісового офісуа.Зі слів речниці, Wi-Fi зону у Воротневі облаштував один із луцьких інтернет-провайдерів, а до цього часу інтернет був лише на території лісництва.Також Світлана Думська додала, що інтернет, який доступний тепер на всій території заказника, дозволить туристам не лише комфортно себе почувати під час прогулянки, а й є питанням додаткової безпеки відвідувачів."Плануємо найбільший стенд розмістити ближче до ставків поблизу лісництва, а менші — по території. Це будуть таблички з інформацією про безплатний інтернет та пароль для підключення", — зазначила речниця Поліського лісового офісу

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