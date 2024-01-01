На Волині поховали Героя Юрія Ковальчука

Маневицька громада на Волині провела в останню земну дорогу військовогоПро це повідомляє Маневицька селищна рада у фейсбуці.Сьогодні, 8 квітня, у Колодіях провели до місця вічного спочинку щирого патріота рідної землі, 45-річного військовослужбовця Юрія Ковальчука.Він займався домашнім господарством, їздив на сезонні будівельні роботи, мріяв збудувати просторий дім для сім’ї. У листопаді минулого року без вагань став на захист від ворога рідної Вітчизни. Службу проходив у 14-ій бригаді оперативного призначення імені Івана Богуна Національної гвардії України.Нещодавно після проходження лікування прийшов у довгоочікувану відпустку, однак війна підірвала здоров'я земляка і 5 квітня. Без батька залишилося двоє неповнолітніх дітей: доньката син. У скорботі мама, дружина, родина, друзі.Аби гідно вшанувати українського бійця зійшлися небайдужі жителі громади, представники влади, військові, побратими-нацгвардійці. Панахиду за померлим військовослужбовцем відслужили у Свято-Миколаївському храмі. Під звуки Державного Гімну України на честь і незабутню пам’ять про славного захисника, на кладовищі пролунали останні постріли військової варти.«Скорбота і сум завмерли в повітрі. Важко знайти слова розради, неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати рідної людини. Нехай Всевишній допоможе рідним та близьким пережити важкий біль втрати. Вічна пам’ять і шана Герою!» - зазначили у селищній раді.