На Волині поховали Героя Юрія Ковальчука

На Волині поховали Героя Юрія Ковальчука
Маневицька громада на Волині провела в останню земну дорогу військового Юрія Ковальчука.

Про це повідомляє Маневицька селищна рада у фейсбуці.

Сьогодні, 8 квітня, у Колодіях провели до місця вічного спочинку щирого патріота рідної землі, 45-річного військовослужбовця Юрія Ковальчука.
На Волині поховали Героя Юрія Ковальчука

Він займався домашнім господарством, їздив на сезонні будівельні роботи, мріяв збудувати просторий дім для сім’ї. У листопаді минулого року без вагань став на захист від ворога рідної Вітчизни. Службу проходив у 14-ій бригаді оперативного призначення імені Івана Богуна Національної гвардії України.
На Волині поховали Героя Юрія Ковальчука

Нещодавно після проходження лікування прийшов у довгоочікувану відпустку, однак війна підірвала здоров'я земляка і 5 квітня серце воїна зупинилося. Без батька залишилося двоє неповнолітніх дітей: донька Анна та син Вадим. У скорботі мама Прасков'я Степанівна, дружина Тамара Василівна, родина, друзі.
На Волині поховали Героя Юрія Ковальчука
На Волині поховали Героя Юрія Ковальчука
На Волині поховали Героя Юрія Ковальчука
На Волині поховали Героя Юрія Ковальчука

Аби гідно вшанувати українського бійця зійшлися небайдужі жителі громади, представники влади, військові, побратими-нацгвардійці. Панахиду за померлим військовослужбовцем відслужили у Свято-Миколаївському храмі. Під звуки Державного Гімну України на честь і незабутню пам’ять про славного захисника, на кладовищі пролунали останні постріли військової варти.
На Волині поховали Героя Юрія Ковальчука
На Волині поховали Героя Юрія Ковальчука
На Волині поховали Героя Юрія Ковальчука
На Волині поховали Героя Юрія Ковальчука

«Скорбота і сум завмерли в повітрі. Важко знайти слова розради, неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати рідної людини. Нехай Всевишній допоможе рідним та близьким пережити важкий біль втрати. Вічна пам’ять і шана Герою!» - зазначили у селищній раді.
На Волині поховали Героя Юрія Ковальчука
На Волині поховали Героя Юрія Ковальчука

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Теги: загиблі, війна
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