Зеленський провів Ставку: головне питання – Харків, захист міста від російських ударів

Володимир Зеленський провів 8 квітня засідання Ставки верховного головнокомандувача, основне питання – Харків, захист міста від російських ударів і можливість зміцнити наші ППО і РЕБ на Харківщині.



Про це він



"Доповіді військових щодо фізичного захисту обʼєктів енергетики та щодо результативності збиття дронів і ракет. Будуть окремі завдання для наших дипломатів щодо роботи з партнерами заради нових систем ППО для України.



Я вдячний усім, хто на центральному рівні та в самому Харкові, у Харківській області максимально активно працює, щоб відновити для людей можливість нормально жити.



Головком Олександр Сирський представив інформацію про ситуацію на основних бойових напрямках. Тримаємо позиції. Головне зараз – ефективна логістика", - йдеться в повідомленні.



Він зазначив, що розвідка та спеціальні служби працюють над новими кроками для зменшення російського потенціалу війни.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президентпровів 8 квітня засідання Ставки верховного головнокомандувача, основне питання – Харків, захист міста від російських ударів і можливість зміцнити наші ППО і РЕБ на Харківщині.Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі."Доповіді військових щодо фізичного захисту обʼєктів енергетики та щодо результативності збиття дронів і ракет. Будуть окремі завдання для наших дипломатів щодо роботи з партнерами заради нових систем ППО для України.Я вдячний усім, хто на центральному рівні та в самому Харкові, у Харківській області максимально активно працює, щоб відновити для людей можливість нормально жити.Головком Олександр Сирський представив інформацію про ситуацію на основних бойових напрямках. Тримаємо позиції. Головне зараз – ефективна логістика", - йдеться в повідомленні.Він зазначив, що розвідка та спеціальні служби працюють над новими кроками для зменшення російського потенціалу війни.

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