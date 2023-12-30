Зеленський провів Ставку: головне питання – Харків, захист міста від російських ударів

Зеленський провів Ставку: головне питання – Харків, захист міста від російських ударів
Президент Володимир Зеленський провів 8 квітня засідання Ставки верховного головнокомандувача, основне питання – Харків, захист міста від російських ударів і можливість зміцнити наші ППО і РЕБ на Харківщині.

Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі.

"Доповіді військових щодо фізичного захисту обʼєктів енергетики та щодо результативності збиття дронів і ракет. Будуть окремі завдання для наших дипломатів щодо роботи з партнерами заради нових систем ППО для України.

Я вдячний усім, хто на центральному рівні та в самому Харкові, у Харківській області максимально активно працює, щоб відновити для людей можливість нормально жити.

Головком Олександр Сирський представив інформацію про ситуацію на основних бойових напрямках. Тримаємо позиції. Головне зараз – ефективна логістика", - йдеться в повідомленні.

Він зазначив, що розвідка та спеціальні служби працюють над новими кроками для зменшення російського потенціалу війни.

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Теги: Росія, Україна, війна, Харків
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