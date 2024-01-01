Через «Устилуг» водій намагався провезти незадекларовані лазерні системи для салонів краси

Через «Устилуг» водій намагався провезти незадекларовані лазерні системи для салонів краси
На "зеленому коридорі" пункту пропуску "Устилуг" у мешканця Івано-Франківщини тимчасово вилучили 2 лазерні системи для салонів краси сумарною вартістю майже 600 тисяч гривень. Водій мусив, але не задекларував цю техніку, повертаючись із Польщі власним авто.

Про це повідомляють у пресслужбі Волинської митниці.

"Вчергове роз'яснюємо громадянам: вибір смуги руху, позначеної зеленим кольором, має юридичне значення. Вона призначена для тих транспортних засобів, в яких перевозять товар, що не підлягає оподаткуванню чи встановленим обмеженням чи заборонам. Для автопереходів визначено межу на вагу товару 50 кг та його фактурну вартість в еквіваленті 500 Євро, які без декларування і митних платежів може ввезти особа, що в'їжджає в Україну не частіше 1 разу впродовж 1 доби", - йдеться в повідомленні.
Через «Устилуг» водій намагався провезти незадекларовані лазерні системи для салонів краси

Відповідно до ч.2 ст. 471 Митного кодексу, недекларування товару громадянами тягне за собою накладення штрафу в розмірі 30 відсотків вартості цього товару. Волинською митницею складено відповідний протокол про порушення митних правил та розпочато провадження.

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Теги: Волинська митниця
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