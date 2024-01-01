На Волині згорів гараж з автомобілем





Про це пише інформагентство



За словами очевидців, гараж згорів повністю. Також вогнем пошкоджено транспортний засіб, сільськогосподарське приладдя, інвентар.



На місці події працювали рятувальники Володимирського районного управління ГУ ДСНС України у Волинській області.



Речник ДСНС у Волинській області Володимир Нестеров розповів, що виклик про загоряння надійшов о 14:15. Пожежу ліквідували о 14:37. Згорів гараж та вогнем пошкоджено автомобіль. Причину пожежі встановлюють. Обійшлося без постраждалих.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Новосілки у Володимирському районі на Волині вчора, 7 квітня, післяобідньої пори згорів гараж.Про це пише інформагентство Волинські Новини За словами очевидців, гараж згорів повністю. Також, сільськогосподарське приладдя, інвентар.На місці події працювали рятувальники Володимирського районного управління ГУ ДСНС України у Волинській області.Речник ДСНС у Волинській областірозповів, що виклик про загоряння надійшов о 14:15. Пожежу ліквідували о 14:37. Згорів гараж та вогнем пошкоджено автомобіль. Причину пожежі встановлюють. Обійшлося без постраждалих.

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