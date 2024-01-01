На Волині згорів гараж з автомобілем

На Волині згорів гараж з автомобілем
У селі Новосілки у Володимирському районі на Волині вчора, 7 квітня, післяобідньої пори згорів гараж.

Про це пише інформагентство Волинські Новини.

За словами очевидців, гараж згорів повністю. Також вогнем пошкоджено транспортний засіб, сільськогосподарське приладдя, інвентар.

На місці події працювали рятувальники Володимирського районного управління ГУ ДСНС України у Волинській області.

Речник ДСНС у Волинській області Володимир Нестеров розповів, що виклик про загоряння надійшов о 14:15. Пожежу ліквідували о 14:37. Згорів гараж та вогнем пошкоджено автомобіль. Причину пожежі встановлюють. Обійшлося без постраждалих.

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Теги: пожежа, Волинь
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