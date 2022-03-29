На Волині судили трьох чоловіків за грабежі на майже 3 мільйони

На Волині судили трьох чоловіків за грабежі на майже 3 мільйони
Луцький міськрайонний суд виніс вирок трьом чоловікам за розбій. Обвинувачені скоїли напади на двох лучан: у жінки вони вкрали 970 тис. грн, а у чоловіка – майже 2 млн грн.

За скоєне суд призначив двом зловмисникам 11 і 9 років позбавлення волі, а третьому – три роки іспитового терміну, пише ZAXID.NET.

Як йдеться у вироку суду від 1 березня, перший розбійний напад Микола Смоляк, Іван Колмогоров і Артур Халілов здійснили 15 листопада 2019 року. В одному з луцьких під’їздів чоловіки напали на місцеву жительку, яка несла в пакетах готівку різної валюти на загальну суму 970 тис. грн. Вони побили жінку, а також її сусіда, який через шум вийшов на коридор і намагався допомогти потерпілій. Один з обвинувачених приставив до голови сусіда пістолет, аби той не завадив їм втекти з місця події. Згодом чоловіки сіли в автомобіль Toyota Avensis і поїхали у село Сомин Волинської області.

Вдруге обвинувачені організували грабіж 26 лютого 2020 року. Вони прослідкували за потерпілим і пішли за ним у під’їзд будинку, що розташований біля Луцького центру зайнятості. Члени злочинної групи нанесли щонайменше десять ударів по голові чоловіка, після чого забрали його сумку, в якій був 1 987 406 грн готівки. З місця події тікали на Volkswagen Touareg, а гроші розподілили між собою.

Відомо, що один з обвинувачених – уродженець села Пєлагіада Шпаковського району РФ, раніше був неодноразово засуджений та звільнений з місць позбавлення волі у листопаді 2018 року, другий – уродженець міста Чимкент Республіки Казахстан, працює слюсарем у ПП «Бал-Н», раніше був неодноразово засуджений та звільнений з місць позбавлення волі у жовтні 2016 року, третій – українець, раніше не судимий.

Суддя Ярослав Артиш визнав Миколу Смоляка, Івана Колмогорова і Артура Халілова винними за ч. 4 ст. 187 ККУ (розбій, спрямований на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах, вчинений організованою групою в умовах воєнного стану, поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень). Двом раніше засудженим чоловікам призначили 11 та 9 років позбавлення волі, а третьому – три роки іспитового терміну. Обвинувачені також мають заплатити потерпілому 392 119 грн за матеріальну шкоду та 500 тис. грн – за моральну. Крім того, з кожного з них стягнуть по 18 613 грн у користь держави за залучення експертів.


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Теги: Волинь, грабіж, суд
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