Мотоцикліст на Волині влетів у вантажівку і потрапив до лікарні
Сьогодні, 14:55
У селі Маньків на Волині мотоцикліст порушив правила дорожнього руху і влетів у вантажівку.
Про це пише Район Локачі.
Автопригода трапилася сьогодні, 8 квітня, близько 08:00 на автодорозі Н-22 у селі Маньків Затурцівської громади
Мотоцикліст виїхав з другорядної дороги на головну та не надав перевагу в русі іншому транспорту. В результаті чого вдарився в причіп вантажного автомобіля.
На місці пригоди працювали працівники поліції та швидка медична допомога. Водія мотоцикла госпіталізували до лікарні.
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Про це пише Район Локачі.
Автопригода трапилася сьогодні, 8 квітня, близько 08:00 на автодорозі Н-22 у селі Маньків Затурцівської громади
Мотоцикліст виїхав з другорядної дороги на головну та не надав перевагу в русі іншому транспорту. В результаті чого вдарився в причіп вантажного автомобіля.
На місці пригоди працювали працівники поліції та швидка медична допомога. Водія мотоцикла госпіталізували до лікарні.
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