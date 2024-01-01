Мотоцикліст на Волині влетів у вантажівку і потрапив до лікарні

мотоцикліст порушив правила дорожнього руху і влетів у вантажівку.



Про це пише



Автопригода трапилася сьогодні, 8 квітня, близько 08:00 на автодорозі Н-22 у селі Маньків Затурцівської громади



Мотоцикліст виїхав з другорядної дороги на головну та не надав перевагу в русі іншому транспорту. В результаті чого вдарився в причіп вантажного автомобіля.



На місці пригоди працювали працівники поліції та швидка медична допомога. Водія мотоцикла госпіталізували до лікарні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Маньків на Волиніі влетів у вантажівку.Про це пише Район Локачі Автопригода трапилася сьогодні, 8 квітня, близько 08:00 на автодорозі Н-22 у селі Маньків Затурцівської громадиМотоцикліст виїхав з другорядної дороги на головну та не надав перевагу в русі іншому транспорту. В результаті чого вдарився в причіп вантажного автомобіля.На місці пригоди працювали працівники поліції та швидка медична допомога. Водія мотоцикла госпіталізували до лікарні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію