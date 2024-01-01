Мотоцикліст на Волині влетів у вантажівку і потрапив до лікарні

Мотоцикліст на Волині влетів у вантажівку і потрапив до лікарні
У селі Маньків на Волині мотоцикліст порушив правила дорожнього руху і влетів у вантажівку.

Про це пише Район Локачі.

Автопригода трапилася сьогодні, 8 квітня, близько 08:00 на автодорозі Н-22 у селі Маньків Затурцівської громади
Мотоцикліст на Волині влетів у вантажівку і потрапив до лікарні

Мотоцикліст виїхав з другорядної дороги на головну та не надав перевагу в русі іншому транспорту. В результаті чого вдарився в причіп вантажного автомобіля.
Мотоцикліст на Волині влетів у вантажівку і потрапив до лікарні

На місці пригоди працювали працівники поліції та швидка медична допомога. Водія мотоцикла госпіталізували до лікарні.
Мотоцикліст на Волині влетів у вантажівку і потрапив до лікарні

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Теги: ДТП, Волинь
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