Українські хакери знищили сервери російської «оборонки»

хакери, пов’язані з кібердепартаментом СБУ, знищили дата-центр, яким користувалися російські промислові гіганти. Серед них - Газпром, Лукойл, Телеком та провідні підприємства російського ВПК.



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Як пояснив співрозмовник, у хмарному сервісі OwenCloud.ru свої дані тримали понад 10 тисяч російських юросіб. Зокрема, йдеться про підприємства російського ВПК, нафтогазового, металургійного, авіакосмічного комплексів, а також телекомунікаційні гіганти. Серед них - «Уральський завод цивільної авіації», «НВП «РУБИН», що входить до складу холдингу «Роселектроніка», «Уральський завод спецтехніки», Газпром, Трансгаз, Лукойл, Роснафта, «Норільський нікель», Ростелеком, Телеком, Мегафон.



За інформацією джерел, це була спільна операція української хакерської групи «BLACKJACK» з кібердепартаментом СБУ. Внаслідок успішної роботи було знищено понад 300Тб даних. Зокрема 400 віртуальних та 42 фізичні сервери, на яких розміщувалася внутрішня документація, резервні копії та інші програми, через які клієнти віддалено керували виробничими процесами на підприємствах.



«Знищення російського хмарного сервісу стало відплатою за атаку на український дата-центр «Парковий» у січні цього року», - уточнив співрозмовник.



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