У Луцьку затримали п'яного водія з підробленим посвідченням

У Луцьку патрульні зупинили нетверезого керманича та виявили, ймовірно, підроблене посвідчення водія.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.У суботу, 6 квітня, близько 10-ї години, патрулюючи проспектом Волі у Луцьку, екіпаж помітив автомобіль Volkswagen, який перетнув подвійну суцільну лінію дорожньої розмітки та здійснив виїзд на зустрічну смугу руху.Під час перевірки документів поліцейські виявили, що його водійське посвідчення має ознаки підробки. Згідно з серійним номером документ був виданий зовсім на іншу особу. Сам же громадянин ніколи не отримував посвідчення водія.Також у керманича патрульні помітили ще й ознаки алкогольного спʼяніння. Чоловік пройшов освідування на місці, результат огляду — 1, 66 проміле.Поліцейські на порушника склали відповідні адміністративні матеріали з вчиненими порушеннями та викликали СОГ, адже використання підроблених документів — це кримінальне правопорушення. Відомо, що відомості за цим фактом вже внесені в ЄРДР.