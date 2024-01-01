У Луцькому районі – перевірки худоби через небезпечну хворобу

У Луцькому районі – перевірки худоби через небезпечну хворобу
Фахівці у Луцькому районі перевірили понад 13 тисяч голів великої рогатої худоби на наявність бруцельозу.

Про це пише Суспільне з посиланням на речницю Держпродспоживслужби у Волинські області Аліну Вітинську.

Загалом із початку року на Волині фахівці дослідили лабораторні зразки 33 983 свиней, коней і дрібної рогатої худоби. У жодної із тварин бруцельоз не виявили, зазначила речниця Держпродспоживслужби.

Станом на 8 квітня епідрозслідування за фактом інфікування бруцельозом пенсіонера у Луцькому районі ще триває, повідомили телефоном в Центрі контролю та профілактики хвороб. Чоловік, у якого зафіксували недугу, досі перебуває на лікуванні.

Що відомо про випадок на бруцельозу у Луцькій громаді

60-річний житель Луцького району захворів у січні 2024 року. Як повідомили волинські епідеміологи, в нього з’явилися болі в суглобах, підвищення температури тіла, головний біль, запаморочення. Із такими симптомами наприкінці лютого чоловік звернувся у лікарню.

В березні волинянин знову звернувся до медиків із тими ж симптомами. Лікар-інфекціоніст скерував чоловіка на додаткове обстеження, під час якого і виявили збудник бруцельозу. Нині пацієнт проходить курс лікування.

За даними епідеміологів, чоловік має дачний будинок, де утримує котів, собак та кролів. Також він купував на ринку в незнайомих людей м’ясо, молоко та молочні продукти. Вживав їх без термічної обробки.

Як уберегтися від бруцельозу

Як зазначили в обласному центрі контролю і профілактики хвороб, щоб убезпечити себе від хвороби, потрібно виключити споживання сирого молока і молочних продуктів. Волинян закликають не купувати м'ясо та молоко на стихійних ринках.

Споживати м'ясо потрібно лише після ретельної термічної обробки. Це ж стосується і молочних продуктів.

Довідково:

Бруцельоз — це інфекційне зооантропонозне (спільне для людей і тварин) захворювання, кажуть волинські епідеміологи. Бруцельоз уражає органи руху, нервову і сечостатеву системи організму. Від однієї людини до іншої бруцельоз не передається.


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Теги: лікарі, хвороба
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