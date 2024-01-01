У Луцькому районі – перевірки худоби через небезпечну хворобу

перевірили понад 13 тисяч голів великої рогатої худоби на наявність бруцельозу.



Про це пише Аліну Вітинську.



Загалом із початку року на Волині фахівці дослідили лабораторні зразки 33 983 свиней, коней і дрібної рогатої худоби. У жодної із тварин бруцельоз не виявили, зазначила речниця Держпродспоживслужби.



Станом на 8 квітня епідрозслідування за фактом інфікування бруцельозом пенсіонера у Луцькому районі ще триває, повідомили телефоном в Центрі контролю та профілактики хвороб. Чоловік, у якого зафіксували недугу, досі перебуває на лікуванні.



Що відомо про випадок на бруцельозу у Луцькій громаді



60-річний житель Луцького району захворів у січні 2024 року. Як повідомили волинські епідеміологи, в нього з’явилися болі в суглобах, підвищення температури тіла, головний біль, запаморочення. Із такими симптомами наприкінці лютого чоловік звернувся у лікарню.



В березні волинянин знову звернувся до медиків із тими ж симптомами. Лікар-інфекціоніст скерував чоловіка на додаткове обстеження, під час якого і виявили збудник бруцельозу. Нині пацієнт проходить курс лікування.



За даними епідеміологів, чоловік має дачний будинок, де утримує котів, собак та кролів. Також він купував на ринку в незнайомих людей м’ясо, молоко та молочні продукти. Вживав їх без термічної обробки.



Як уберегтися від бруцельозу



Як зазначили в обласному центрі контролю і профілактики хвороб, щоб убезпечити себе від хвороби, потрібно виключити споживання сирого молока і молочних продуктів. Волинян закликають не купувати м'ясо та молоко на стихійних ринках.



Споживати м'ясо потрібно лише після ретельної термічної обробки. Це ж стосується і молочних продуктів.



Довідково:



Бруцельоз — це інфекційне зооантропонозне (спільне для людей і тварин) захворювання, кажуть волинські епідеміологи. Бруцельоз уражає органи руху, нервову і сечостатеву системи організму. Від однієї людини до іншої бруцельоз не передається.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Фахівці у Луцькому районівеликої рогатої худоби на наявність бруцельозу.Про це пише Суспільне з посиланням на речницю Держпродспоживслужби у Волинські областіЗагалом із початку року на Волинілабораторні зразки 33 983 свиней, коней і дрібної рогатої худоби. У жодної із тварин бруцельоз не виявили, зазначила речниця Держпродспоживслужби.Станом на 8 квітня епідрозслідування за фактом інфікування бруцельозом пенсіонера у Луцькому районі ще триває, повідомили телефоном в Центрі контролю та профілактики хвороб. Чоловік, у якого зафіксували недугу, досі перебуває на лікуванні.60-річний житель Луцького району з. Як повідомили волинські епідеміологи, в нього з’явилися болі в суглобах, підвищення температури тіла, головний біль, запаморочення. Із такими симптомами наприкінці лютого чоловік звернувся у лікарню.В березні волинянин знову звернувся до медиків із тими ж симптомами. Лікар-інфекціоніст скерував чоловіка на додаткове обстеження, під час якого і виявили збудник бруцельозу. Нині пацієнт проходить курс лікування.За даними епідеміологів, чоловік має дачний будинок, де утримує котів, собак та кролів. Також він купував на ринку в незнайомих людей м’ясо, молоко та молочні продукти. Вживав їх без термічної обробки.Як зазначили в обласному центрі контролю і профілактики хвороб, щоб убезпечити себе від хвороби, потрібно виключити споживання сирого молока і молочних продуктів. Волинян закликають не купувати м'ясо та молоко на стихійних ринках.Споживати м'ясо потрібно лише після ретельної термічної обробки. Це ж стосується і молочних продуктів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію