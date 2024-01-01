Німеччина розгортає бригаду Бундесверу біля російського кордону у Литві

бригади Бундесверу у Литві, яка має посилити східний фланг НАТО.



Про це повідомляє



Видання зазначає, що передавши Литві попереднє командування, Бундесвер робить ще один важливий крок до постійного розміщення бойової бригади на східному кордоні НАТО.



Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус має намір відправити на завдання близько 20 солдатів. Вони також створять умови для розгортання додаткових солдатів.



У зв'язку зі зміною ситуації з безпекою в Європі уряд Німеччини зобов'язався направити до Литви боєздатний бойовий підрозділ, що діє самостійно. Згідно з графіком, бригада має бути введена в дію до 2027 року. Планується постійна присутність близько 4800 солдатів і близько 200 цивільних співробітників Бундесверу, які можуть взяти з собою свої сім'ї.



За даними Міністерства оборони Німеччини, попереднє командування вирушає в Литву разом із начальником штабу сухопутних військ генерал-лейтенантом Альфонсом Майсом.



До четвертого кварталу 2024 року попереднє командування має зрости до чисельності близько 150 осіб. Армійська бригада буде реорганізована в Литві під назвою Panzerbrigade 45. Після офіційного введення бригади в стрій 2025 року, цього ж року почнеться розгортання інших сил, якщо в Литві буде створено необхідну інфраструктуру.



НАТО готується до ескалації



Раніше німецьке видання Bild опублікувало сценарій військових навчань Німеччини, під час яких збройні сили готуються до гібридної атаки росії на східному фланзі НАТО.



Зокрема, керівник Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що альянс потребує трансформації, а Захід має підготуватися до епохи, в якій все може статися у будь-який час, включаючи початок війни.



Про ризик нападу з боку росії найближчими роками також заявляв президент Франції Еммануель Макрон. За його словами, лідери Європи мають бути готовими до такого сценарію.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Німеччина оголосила про розгортанняу Литві, яка має посилити східний фланг НАТО.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ZDF.Видання зазначає, що передавши Литві попереднє командування, Бундесвер робить ще один важливий крок до постійного розміщення бойової бригади на східному кордоні НАТО.Міністр оборони Німеччинимає намір відправити на завдання близько 20 солдатів. Вони також створять умови для розгортання додаткових солдатів.У зв'язку зі зміною ситуації з безпекою в Європі уряд Німеччини зобов'язався направити до Литви боєздатний бойовий підрозділ, що діє самостійно. Згідно з графіком, бригада має бути введена в дію до 2027 року. Планується постійна присутність близько 4800 солдатів і близько 200 цивільних співробітників Бундесверу, які можуть взяти з собою свої сім'ї.За даними Міністерства оборони Німеччини, попереднє командування вирушає в Литву разом із начальником штабу сухопутних військ генерал-лейтенантомДо четвертого кварталу 2024 року попереднє командування має зрости до чисельності близько 150 осіб. Армійська бригада буде реорганізована в Литві під назвою Panzerbrigade 45. Після офіційного введення бригади в стрій 2025 року, цього ж року почнеться розгортання інших сил, якщо в Литві буде створено необхідну інфраструктуру.Раніше німецьке видання Bild опублікувало сценарій військових навчань Німеччини, під час яких збройні сили готуються до гібридної атаки росії на східному фланзі НАТО.Зокрема, керівник Військового комітету НАТО адміралзаявив, що альянс потребує трансформації, а Захід має підготуватися до епохи, в якій все може статися у будь-який час, включаючи початок війни.Про ризик нападу з боку росії найближчими роками також заявляв президент Франції. За його словами, лідери Європи мають бути готовими до такого сценарію.

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