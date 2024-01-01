У Луцьку на вулиці у 37-річного чоловіка знайшли наркотики

У Луцьку оперативники затримали чоловіка з наркотиками та психотропами.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Слідчі оголосили йому про підозру за незаконне зберігання наркотичних засобів та психотропних речовин у великих розмірах, суд вже обрав порушнику запобіжний захід.Днями співробітники сектору кримінальної поліції на одній із вулиць обласного центру виявили 37-річного мешканця Луцького району. Під час поверхневої перевірки у громадянина оперативники виявили пакетики з Альфа PVP та амфетаміном, у автомобілі – пристрої для вживання наркотиків. Під час невідкладного обшуку у помешканні правоохоронці вилучили речовини рослинного походження зеленого кольору.Усе це скерували на дослідження до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.Правопорушника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі оголосили йому про підозру за ч. 2 ст. 309 Кримінального кодексу України, суд обрав запобіжний захід - нічний домашній арешт. У справі триває досудове розслідування.