Упродовж двох років воював у підрозділі морської піхоти: загинув Герой з Луцька Альберт Свіца

Упродовж двох років воював у підрозділі морської піхоти: загинув Герой з Луцька Альберт Свіца
5 березня в районі села Кринки Херсонської області загинув морський піхотинець Альберт Свіца з Луцька.

Про це повідомляє Товариство польської культури імені Еви Фелінської на Волині, членом якого він був, пише «Волинський монітор».

Він пішов на війну добровольцем 3 березня 2022 р. Упродовж двох років у підрозділі морської піхоти брав участь у бойових діях у Донецькій, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях.

За свідченням побратимів, позицію Альберта Свіци атакував російський дрон. Після атаки побратими з позицій поряд змогли перевірити, чому Альберт не виходить на зв’язок і знайшли його з множинними пораненнями та без ознак життя. За офіційною інформацією командування, у зв’язку зі щільним вогнем всі спроби наблизитися до позицій Альберта Свіци та забрати його тіло були безуспішними.

Родина Альберта Свіци (народився в 1970 р.) по лінії батька походить із Хмельниччини. Його дідусь і бабуся згодом поселилися поблизу Новограда-Волинського (нині Звягель). У 30-ті рр. їх виселили в Казахстан. Його батько Антон народився на засланні. В Україну родина могла повернутися тільки після смерті Сталіна в 1953 р. Оскільки їм не дозволили поселитися в Новограді-Волинському, вони мешкали в Сенкевичівці Волинської області, а згодом переїхали до Луцька.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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