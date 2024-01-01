Упродовж двох років воював у підрозділі морської піхоти: загинув Герой з Луцька Альберт Свіца

Альберт Свіца з Луцька.



Про це повідомляє Товариство польської культури імені Еви Фелінської на Волині, членом якого він був, пише



Він пішов на війну добровольцем 3 березня 2022 р. Упродовж двох років у підрозділі морської піхоти брав участь у бойових діях у Донецькій, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях.



За свідченням побратимів, позицію Альберта Свіци атакував російський дрон. Після атаки побратими з позицій поряд змогли перевірити, чому Альберт не виходить на зв’язок і знайшли його з множинними пораненнями та без ознак життя. За офіційною інформацією командування, у зв’язку зі щільним вогнем всі спроби наблизитися до позицій Альберта Свіци та забрати його тіло були безуспішними.



Родина Альберта Свіци (народився в 1970 р.) по лінії батька походить із Хмельниччини. Його дідусь і бабуся згодом поселилися поблизу Новограда-Волинського (нині Звягель). У 30-ті рр. їх виселили в Казахстан. Його батько Антон народився на засланні. В Україну родина могла повернутися тільки після смерті Сталіна в 1953 р. Оскільки їм не дозволили поселитися в Новограді-Волинському, вони мешкали в Сенкевичівці Волинської області, а згодом переїхали до Луцька.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 5 березня в районі села Кринки Херсонської області загинув морський піхотинецьз Луцька.Про це повідомляє Товариство польської культури імені Еви Фелінської на Волині, членом якого він був, пише «Волинський монітор» Він пішов на війну добровольцем 3 березня 2022 р. Упродовж двох років у підрозділі морської піхоти брав участь у бойових діях у Донецькій, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях.За свідченням побратимів, позицію Альберта Свіци атакував російський дрон. Після атаки побратими з позицій поряд змогли перевірити, чому Альберт не виходить на зв’язок і знайшли його з множинними пораненнями та без ознак життя. За офіційною інформацією командування, у зв’язку зі щільним вогнем всі спроби наблизитися до позицій Альберта Свіци та забрати його тіло були безуспішними.Родина Альберта Свіци (народився в 1970 р.) по лінії батька походить із Хмельниччини. Його дідусь і бабуся згодом поселилися поблизу Новограда-Волинського (нині Звягель). У 30-ті рр. їх виселили в Казахстан. Його батьконародився на засланні. В Україну родина могла повернутися тільки після смерті Сталіна в 1953 р. Оскільки їм не дозволили поселитися в Новограді-Волинському, вони мешкали в Сенкевичівці Волинської області, а згодом переїхали до Луцька.

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