Росіяни розстріляли військовополонених на Херсонщині
Сьогодні, 12:35
Окупанти розстріляли беззбройних українських військовополонених в Кринках на Херсонщині – розпочато розслідування.
Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.
За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
7 квітня 2024 року в одному з Telegram-каналів опубліковано відеозапис, на якому зафіксовано, як російські військові розстрілюють трьох полонених українських військовослужбовців.
На відео видно, як представник зс рф здійснює у беззбройних нерухомих військових кілька пострілів, ймовірно з автомату.
В описі під записом зазначено, що подія відбулась поблизу Кринок Олешківської громади Херсонської області.
"Вкотре представники країни- агресора показово ігнорують положення Женевської конвенції щодо поводження з військовополоненими, що свідчить про підтримку таких дій найвищим командуванням російських збройних сил", - наголошують в Офісі Генпрокурора.
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Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.
За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
7 квітня 2024 року в одному з Telegram-каналів опубліковано відеозапис, на якому зафіксовано, як російські військові розстрілюють трьох полонених українських військовослужбовців.
На відео видно, як представник зс рф здійснює у беззбройних нерухомих військових кілька пострілів, ймовірно з автомату.
В описі під записом зазначено, що подія відбулась поблизу Кринок Олешківської громади Херсонської області.
"Вкотре представники країни- агресора показово ігнорують положення Женевської конвенції щодо поводження з військовополоненими, що свідчить про підтримку таких дій найвищим командуванням російських збройних сил", - наголошують в Офісі Генпрокурора.
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