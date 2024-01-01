Росіяни розстріляли військовополонених на Херсонщині





Про це



За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).



7 квітня 2024 року в одному з Telegram-каналів опубліковано відеозапис, на якому зафіксовано, як російські військові розстрілюють трьох полонених українських військовослужбовців.



На відео видно, як представник зс рф здійснює у беззбройних нерухомих військових кілька пострілів, ймовірно з автомату.



В описі під записом зазначено, що подія відбулась поблизу Кринок Олешківської громади Херсонської області.



"Вкотре представники країни- агресора показово ігнорують положення Женевської конвенції щодо поводження з військовополоненими, що свідчить про підтримку таких дій найвищим командуванням російських збройних сил", - наголошують в Офісі Генпрокурора.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Окупанти розстріляли беззбройних українських військовополонених в Кринках на Херсонщині – розпочато розслідування.Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).7 квітня 2024 року в одному з Telegram-каналів опубліковано відеозапис, на якому зафіксовано, як російські військові розстрілюють трьох полонених українських військовослужбовців.На відео видно, як представник зс рф здійснює у беззбройних нерухомих військових кілька пострілів, ймовірно з автомату.В описі під записом зазначено, що подія відбулась поблизу Кринок Олешківської громади Херсонської області."Вкотре представники країни- агресора показово ігнорують положення Женевської конвенції щодо поводження з військовополоненими, що свідчить про підтримку таких дій найвищим командуванням російських збройних сил", - наголошують в Офісі Генпрокурора.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію