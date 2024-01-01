Пропонували інвестувати гроші у криптовалюту: у Луцьку викрили шахрайський колцентр. ФОТО

Пропонували інвестувати гроші у криптовалюту: у Луцьку викрили шахрайський колцентр. ФОТО
У Луцьку припинили діяльність ще одного шахрайського колцентру.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

За процесуального керівництва прокурорів Волинської обласної прокуратури в межах розслідування кримінального провадження про вчинення шахрайства із використанням електронно-обчислювальної техніки (ч.ч. 4,5 ст. 190 КК України) у Луцьку припинено діяльність шахрайського кол-центру.

За даними слідства, зловмисники телефонували громадянам різних країн, називалися працівниками інвестиційної компанії та шляхом обману і зловживання довірою схиляли співрозмовників до перерахування грошових коштів під приводом інвестування у криптовалюти.

Під час огляду в офісному приміщенні в Луцьку вилучено 45 комп’ютерів та обладнання відеонагляду.
Пропонували інвестувати гроші у криптовалюту: у Луцьку викрили шахрайський колцентр. ФОТО

Вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно.
Пропонували інвестувати гроші у криптовалюту: у Луцьку викрили шахрайський колцентр. ФОТО
Пропонували інвестувати гроші у криптовалюту: у Луцьку викрили шахрайський колцентр. ФОТО
Пропонували інвестувати гроші у криптовалюту: у Луцьку викрили шахрайський колцентр. ФОТО


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Теги: Луцьк, шахрайський кол-центр
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