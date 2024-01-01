Пропонували інвестувати гроші у криптовалюту: у Луцьку викрили шахрайський колцентр. ФОТО
Сьогодні, 12:08
У Луцьку припинили діяльність ще одного шахрайського колцентру.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За процесуального керівництва прокурорів Волинської обласної прокуратури в межах розслідування кримінального провадження про вчинення шахрайства із використанням електронно-обчислювальної техніки (ч.ч. 4,5 ст. 190 КК України) у Луцьку припинено діяльність шахрайського кол-центру.
За даними слідства, зловмисники телефонували громадянам різних країн, називалися працівниками інвестиційної компанії та шляхом обману і зловживання довірою схиляли співрозмовників до перерахування грошових коштів під приводом інвестування у криптовалюти.
Під час огляду в офісному приміщенні в Луцьку вилучено 45 комп’ютерів та обладнання відеонагляду.
Вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За процесуального керівництва прокурорів Волинської обласної прокуратури в межах розслідування кримінального провадження про вчинення шахрайства із використанням електронно-обчислювальної техніки (ч.ч. 4,5 ст. 190 КК України) у Луцьку припинено діяльність шахрайського кол-центру.
За даними слідства, зловмисники телефонували громадянам різних країн, називалися працівниками інвестиційної компанії та шляхом обману і зловживання довірою схиляли співрозмовників до перерахування грошових коштів під приводом інвестування у криптовалюти.
Під час огляду в офісному приміщенні в Луцьку вилучено 45 комп’ютерів та обладнання відеонагляду.
Вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно.
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