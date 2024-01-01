На Волині сьогодні проведуть в останню путь Героя Романа Макаревича
Сьогодні, 11:16
У Камінь-Каширській громаді на Волині сьогодні, 8 квітня, краяни віддадуть останню шану полеглому воїну Роману Макаревичу.
Про це у фейсбуці повідомляє Камінь-Каширська міськрада.
«Наше життя вже ніколи не буде попереднім, клята війна внесла дуже багато болю, розпачі і смутку. Кожен новий день відтепер сповнений сумних спогадів про страшні втрати на фронті», - зазначив Камінь-Каширський міський голова Віктор Пась.
Сьогодні волиняни проведуть в останню земну дорогу загиблого Героя – Романа Макаревича. Відспівування воїна розпочнеться о 12:00 в храмі села Гута-Боровенська. Поховають бійця на кладовищі в селі Малі Голоби.
«Закликаю всіх людей віддати шану воїну, який смертю хоробрих загинув заради вільної, незалежної України. Герої не вмирають! Смерть ворогам!» - зазначив міський голова Віктор Пась.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у фейсбуці повідомляє Камінь-Каширська міськрада.
«Наше життя вже ніколи не буде попереднім, клята війна внесла дуже багато болю, розпачі і смутку. Кожен новий день відтепер сповнений сумних спогадів про страшні втрати на фронті», - зазначив Камінь-Каширський міський голова Віктор Пась.
Сьогодні волиняни проведуть в останню земну дорогу загиблого Героя – Романа Макаревича. Відспівування воїна розпочнеться о 12:00 в храмі села Гута-Боровенська. Поховають бійця на кладовищі в селі Малі Голоби.
«Закликаю всіх людей віддати шану воїну, який смертю хоробрих загинув заради вільної, незалежної України. Герої не вмирають! Смерть ворогам!» - зазначив міський голова Віктор Пась.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Україна нарощує оборонні можливості по всій лінії кордону з рф та Білоруссю, - Демченко
Сьогодні, 11:53
На Волині сьогодні проведуть в останню путь Героя Романа Макаревича
Сьогодні, 11:16
Волинські лікарі пояснили, що робити при укусі кліща
Сьогодні, 11:13
Росія змінила тактику ударів по українській енергетиці, – ЗМІ
Сьогодні, 11:10
У Луцьку зустріли переможців та призерів чемпіонату Європи зі змішаних єдиноборств ММА. ФОТО
Сьогодні, 10:58