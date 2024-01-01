На Волині сьогодні проведуть в останню путь Героя Романа Макаревича

У Камінь-Каширській громаді на Волині сьогодні, 8 квітня, краяни віддадуть останню шануПро це у фейсбуці повідомляє Камінь-Каширська міськрада.«Наше життя вже ніколи не буде попереднім, клята війна внесла дуже багато болю, розпачі і смутку. Кожен новий день відтепер сповнений сумних спогадів про страшні втрати на фронті», - зазначив Камінь-Каширський міський головаСьогодні волиняни проведуть в останню земну дорогу загиблого Героя – Романа Макаревича. Відспівування воїна розпочнеться о 12:00 в храмі села Гута-Боровенська. Поховають бійця на кладовищі в селі Малі Голоби.«Закликаю всіх людей віддати шану воїну, який смертю хоробрих загинув заради вільної, незалежної України. Герої не вмирають! Смерть ворогам!» - зазначив міський голова Віктор Пась.