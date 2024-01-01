На Харківщині обірвалося життя Героя Романа Макаревича з Волині

На Харківщині обірвалося життя Героя Романа Макаревича з Волині
У бою із російськими окупантами неподалік села Кіндрашівка на Харківщині загинув волинянин Роман Макаревич.

Про це у фейсбуці повідомила Устилузька міськрада.

«Устилузька міська територіальна громада знову у скорботі. З невимовним болем повідомляємо про смерть старшого солдата Макаревич Романа Петровича, 1983 року народження, жителя с. Зоря Устилузької міської територіальної громади. Роман Петрович був вірний присязі, загинув 04 квітня 2024 року в результаті ворожого обстрілу, під час виконання бойового завдання, щодо захисту незалежності України у районі населеного пункту Кіндрашівка Харківської області», - зазначили у міськраді.
На Харківщині обірвалося життя Героя Романа Макаревича з Волині

Без батька залишилося троє дітей.

«Щирі співчуття від усіх жителів громади дружині та дітям, рідним і близьким.», - йдеться у повідомленні.

Про дату та час зустрічі буде повідомлено додатково.

З метою вшанування пам’яті загиблого Героя Романа Макаревича в Устилузькі міській територіальній громаді 7 і 8 квітня 2024 року оголошено Дні жалоби.

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Теги: загиблі, війна
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