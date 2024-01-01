На Харківщині обірвалося життя Героя Романа Макаревича з Волині

У бою із російськими окупантами неподалік села Кіндрашівка на Харківщині загинув волинянинПро це у фейсбуці повідомила Устилузька міськрада.«Устилузька міська територіальна громада знову у скорботі. З невимовним болем повідомляємо про смерть старшого солдата Макаревич Романа Петровича, 1983 року народження, жителя с. Зоря Устилузької міської територіальної громади. Роман Петрович був вірний присязі, загинув 04 квітня 2024 року в результаті ворожого обстрілу, під час виконання бойового завдання, щодо захисту незалежності України у районі населеного пункту Кіндрашівка Харківської області», - зазначили у міськраді.Без батька залишилося троє дітей.«Щирі співчуття від усіх жителів громади дружині та дітям, рідним і близьким.», - йдеться у повідомленні.Про дату та час зустрічі буде повідомлено додатково.З метою вшанування пам’яті загиблого Героя Романа Макаревича в Устилузькі міській територіальній громаді 7 і 8 квітня 2024 року оголошено Дні жалоби.