П’яний мотоцикліст на Волині тицяв 1000 гривень, щоб підкупити поліцію
Сьогодні, 16:35
Окрім адмінвідповідальності за нетверезу їзду, 29-річному волинянину за спробу дати хабар поліцейським загрожує ще й кримінал.
Про це у фейсбуці повідомляє Камінь-Каширський райвідділ поліції.
Працівники групи реагування патрульної поліції у селі зупинили мотоцикл Спарк, який рухався з порушенням Правил дорожнього руху. 29- річний керманич мав ознаки алкогольного сп’яніння. Щодо нього поліцейські розпочали складати адміністративні матеріали за ч.1 ст. 130 КУпАП України.
Під час спілкування чоловік неодноразово пропонував правоохоронцям по 1000 гривень за нескладання матеріалів, при тому що був попереджений про кримінальну відповідальність.
За цим фактом слідчі поліції відкрили провадження за частиною 1 статті 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). Найменше покарання за нею — штраф у сумі від 17000 до 68000 гривень, а максимальне — до 4 років позбавлення волі.
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Про це у фейсбуці повідомляє Камінь-Каширський райвідділ поліції.
Працівники групи реагування патрульної поліції у селі зупинили мотоцикл Спарк, який рухався з порушенням Правил дорожнього руху. 29- річний керманич мав ознаки алкогольного сп’яніння. Щодо нього поліцейські розпочали складати адміністративні матеріали за ч.1 ст. 130 КУпАП України.
Під час спілкування чоловік неодноразово пропонував правоохоронцям по 1000 гривень за нескладання матеріалів, при тому що був попереджений про кримінальну відповідальність.
За цим фактом слідчі поліції відкрили провадження за частиною 1 статті 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). Найменше покарання за нею — штраф у сумі від 17000 до 68000 гривень, а максимальне — до 4 років позбавлення волі.
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