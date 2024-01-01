Судитимуть водія, якого на Волині у комендантську годину зловили п’яним за кермом
Сьогодні, 18:00
Нетверезого водія, який рухався у комендантську годину через блок-пост у селі Седлище на Волині, притягнули до адміністративної відповідальності.
Про це у фейсбуці інформує Камінь-Каширський райвідділ поліції.
52-річний водій автомобілю LAND ROVER прибув на блок-пост близько 01:00 години нічної пори. Під час спілкування із водієм поліцейські виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння та викликали наряд групи реагування патрульної поліції.
На водія складені адміністративні матеріали за ч.1 ст.130 КУпАП України.
Справу по суті розгляне Любешівський районний суд Волинської області.
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Про це у фейсбуці інформує Камінь-Каширський райвідділ поліції.
52-річний водій автомобілю LAND ROVER прибув на блок-пост близько 01:00 години нічної пори. Під час спілкування із водієм поліцейські виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння та викликали наряд групи реагування патрульної поліції.
На водія складені адміністративні матеріали за ч.1 ст.130 КУпАП України.
Справу по суті розгляне Любешівський районний суд Волинської області.
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