Судитимуть водія, якого на Волині у комендантську годину зловили п’яним за кермом





Про це у фейсбуці інформує Камінь-Каширський райвідділ поліції.



52-річний водій автомобілю LAND ROVER прибув на блок-пост близько 01:00 години нічної пори. Під час спілкування із водієм поліцейські виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння та викликали наряд групи реагування патрульної поліції.



На водія складені адміністративні матеріали за ч.1 ст.130 КУпАП України.



Справу по суті розгляне Любешівський районний суд Волинської області.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Нетверезого водія, який рухався у комендантську годину через блок-пост у селі Седлище на Волині, притягнули до адміністративної відповідальності.Про це у фейсбуці інформує Камінь-Каширський райвідділ поліції.52-річний водій автомобілю LAND ROVER прибув на блок-пост близько 01:00 години нічної пори. Під час спілкування із водієм поліцейські виявили у ньогота викликали наряд групи реагування патрульної поліції.На водія складені адміністративні матеріали за ч.1 ст.130 КУпАП України.Справу по суті розгляне Любешівський районний суд Волинської області.

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