Судитимуть водія, якого на Волині у комендантську годину зловили п’яним за кермом

Судитимуть водія, якого на Волині у комендантську годину зловили п’яним за кермом
Нетверезого водія, який рухався у комендантську годину через блок-пост у селі Седлище на Волині, притягнули до адміністративної відповідальності.

Про це у фейсбуці інформує Камінь-Каширський райвідділ поліції.

52-річний водій автомобілю LAND ROVER прибув на блок-пост близько 01:00 години нічної пори. Під час спілкування із водієм поліцейські виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння та викликали наряд групи реагування патрульної поліції.

На водія складені адміністративні матеріали за ч.1 ст.130 КУпАП України.

Справу по суті розгляне Любешівський районний суд Волинської області.


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Теги: поліція, Волинь
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